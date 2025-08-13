Скандал с брендом: Adidas раскритиковали за копирование мексиканских сандалий

Мексиканские власти обвинили Adidas и дизайнера Вилли Чаваррию в культурной апроприации из-за модели обуви, похожей на традиционные хуарачи. Бренд и автор извинились и пообещали сотрудничество с общиной.

Мексиканско-американский дизайнер Вилли Чаваррия извинился после обвинений в культурной апроприации, выдвинутых мексиканскими властями из-за дизайна сандалий Adidas Oaxaca Slip On. Об этом сообщает Independent.

Модель черных сандалий с плетеными кожаными ремешками и толстой спортивной подошвой вызвала критику за визуальное сходство с хуарачи — традиционной обувью сапотеков из города Вилья-Идальго-Ялалаг, штат Оахака. Местные мастера и власти заявили, что дизайн был воспроизведен без согласия общины, что является примером копирования культурного наследия крупными брендами.

В обращении к жителям Оахаки Чаваррия отметил, что его намерением было почтение культурного и художественного духа региона, но он признал, что сотрудничество должно происходить в прямом партнерстве с обществом.

"Мне очень жаль, что обувь была присвоена в таком дизайне, а не разработана в содержательном диалоге с Оахакой", — подчеркнул дизайнер.

Известный своими работами, сочетающими мексиканские и американские культурные мотивы, Чаваррия ранее создавал одежду с надписями, элементами мексиканского флага и ковбойскими шляпами. Его показ на Парижской неделе моды имел политический подтекст, в частности критиковал политику депортации администрации Дональда Трампа.

Adidas также публично извинился и пообещал наладить "уважительный диалог" с общиной. В письме к правительству штата компания предложила встретиться и обсудить, как компенсировать ущерб, нанесенный коренному населению.

"Adidas признает и ценит культурное богатство коренных общин Мексики и значение их ремесленного наследия", — говорится в заявлении бренда.

Как сообщалось, Мексика неоднократно критиковала международные модные бренды за использование элементов местной культуры без разрешения и участия общин, подчеркивая необходимость усиления законодательной защиты интеллектуальной собственности коренных народов.

