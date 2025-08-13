Скандал з брендом: Adidas розкритикували за копіювання мексиканських сандалів

Мексиканська влада звинуватила Adidas і дизайнера Віллі Чаваррію у культурній апропріації через модель взуття, схожу на традиційні хуарачі. Бренд і автор вибачилися та пообіцяли співпрацю з громадою.

Related video

Мексикансько-американський дизайнер Віллі Чаваррія вибачився після звинувачень у культурній апропріації, висунутих мексиканською владою через дизайн сандалів Adidas Oaxaca Slip On. Про це повідомляє Independent.

Модель чорних сандалів із плетеними шкіряними ремінцями та товстою спортивною підошвою викликала критику за візуальну схожість із хуарачі – традиційним взуттям сапотеків із міста Вілья-Ідальго-Ялалаг, штат Оахака. Місцеві майстри та влада заявили, що дизайн було відтворено без згоди громади, що є прикладом копіювання культурної спадщини великими брендами.

У зверненні до мешканців Оахаки Чаваррія зазначив, що його наміром було вшанування культурного та мистецького духу регіону, але він визнав, що співпраця мала б відбуватися у прямому партнерстві з громадою.

"Мені дуже шкода, що взуття було привласнене в такому дизайні, а не розроблене у змістовному діалозі з Оахакою", – наголосив дизайнер.

Відомий своїми роботами, що поєднують мексиканські та американські культурні мотиви, Чаваррія раніше створював одяг з написами, елементами мексиканського прапора та ковбойськими капелюхами. Його показ на Паризькому тижні моди мав політичний підтекст, зокрема критикував політику депортації адміністрації Дональда Трампа.

Adidas також публічно вибачився та пообіцяв налагодити "шанобливий діалог" із громадою. У листі до уряду штату компанія запропонувала зустрітися та обговорити, як компенсувати шкоду, завдану корінному населенню.

"Adidas визнає та цінує культурне багатство корінних громад Мексики та значення їхньої ремісничої спадщини", – йдеться у заяві бренду.

Як повідомлялося, Мексика неодноразово критикувала міжнародні модні бренди за використання елементів місцевої культури без дозволу та участі громад, наголошуючи на необхідності посилення законодавчого захисту інтелектуальної власності корінних народів.

Як повідомляв Фокус, у травні Adidas отримав багатомільйонний позов від влади Греції.

Також Фокус писав, що Adidas попросив вибачення за "негативний вплив", який його реклама на тематику Мюнхенської Олімпіади.