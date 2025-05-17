Adidas отримав багатомільйонний позов від влади Греції: все через зйомки реклами (відео)

Влада Греції вирішила подати позов проти відомого виробника спортивних товарів Adidas через зйомки реклами біля Акрополя. Цей об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перебуває під особливим захистом Афін.

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Про це повідомляє видання The Independent.

Місцева міністерка культури Ліна Мельдоні заявила, що зйомки реклами, кадри яких було оприлюднено в соціальних мережах, може порушувати закон про старожитності. Світлини та відео в Інтернеті показують освітлені дрони, що утворюють логотип Adidas та взуття, на тлі Акрополя, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Вона переконана, що це шоу біля Акрополя відомий бренд використав для комерційної вигоди, порушуючи національне законодавство та обходячи обов'язкове схвалення Міністерства культури.

"Все виглядає так, наче кросівок фірми Adidas лупить по Акрополю. Наразі проти всіх причетних вже подано позов до суду", — сказала чиновниця в етері місцевої радіостанції Skai.

Також грецька міністерка культури додала, що міністерство розслідує порушення процедури ліцензування польоту дронів над Акрополем. Також Афіни вивчають перелік чиновників, які погодили зйомки реклами над культурним об'єктом з дронами "без дозволу уряду".

Видання передбачає, що причетним загрожують великі штрафи та звільнення з посад за порушення місцевого закону про старожитності. Водночас всесвітньому відомому бренду доведеться мати справу з "багатомільйонним позовом" від уряду Афін.

Журналісти звернулися до компанії Adidas з проханням прокоментувати подію. В пресслужбі корпорації відмовилися коментувати будь-яку інформацію щодо зйомок, а також позову Афін проти них.

Раніше в мережі заклики до бойкоту бренду через колекцію жіночих купальників. На думку користувачів, така реклама "стирає жінок з лиця землі".

Згодом Adidas попросив вибачення в Белли Хадід через скандал. Тоді зірка подіумів палестинського походження знялася в новому рекламному кампейні, присвяченому Мюнхенській Олімпіаді 1972 року.