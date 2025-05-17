Adidas получил многомиллионный иск от властей Греции: все из-за съемок рекламы (видео)

Власти Греции решили подать иск против известного производителя спортивных товаров Adidas из-за съемок рекламы возле Акрополя. Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО находится под особой защитой Афин.

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Об этом сообщает издание The Independent.

Местный министр культуры Лина Мельдони заявила, что съемки рекламы, кадры которых были обнародованы в социальных сетях, может нарушать закон о древностях. Фотографии и видео в Интернете показывают освещенные дроны, образующие логотип Adidas и обувь, на фоне Акрополя, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Она убеждена, что это шоу возле Акрополя известный бренд использовал для коммерческой выгоды, нарушая национальное законодательство и обходя обязательное одобрение Министерства культуры.

"Все выглядит так, как будто кроссовок фирмы Adidas лупит по Акрополю. Сейчас против всех причастных уже подан иск в суд", — сказала чиновница в эфире местной радиостанции Skai.

Также греческий министр культуры добавила, что министерство расследует нарушение процедуры лицензирования полета дронов над Акрополем. Также Афины изучают перечень чиновников, которые согласовали съемки рекламы над культурным объектом с дронами "без разрешения правительства".

Издание предполагает, что причастным грозят крупные штрафы и увольнение с должностей за нарушение местного закона о древностях. В то же время всемирно известному бренду придется иметь дело с "многомиллионным иском" от правительства Греции.

Журналисты обратились к компании Adidas с просьбой прокомментировать произошедшее. В пресс-службе корпорации отказались комментировать любую информацию относительно съемок, а также иска Афин против них.

Ранее в сети появились призывы к бойкоту бренда из-за коллекции женских купальников. По мнению пользователей, такая реклама "стирает женщин с лица земли".

Впоследствии Adidas извинился перед Беллой Хадид из-за скандала. Тогда звезда подиумов палестинского происхождения снялась в новом рекламном кампейне, посвященном Мюнхенской Олимпиаде 1972 года.