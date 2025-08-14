Обычный с виду — королевский внутри: пенсионеры превратили свой дом в произведение искусства

Ройстон Джонс и Фиона Грей, которые живут недалеко от Суонси (Уэлльс, Англия), потратили 27 лет на то, чтобы превратить свой традиционный таунхаус в величественное жилище.

Обычный таунхаус скрывает внутри себя один из самых необычных интерьеров в регионе, которому могут позавидовать самые дорогие замки, пишет The Mirror.

Когда пара переехала в этот дом, то он показался им скучным.

"Многие оригинальные элементы были снесены, но некоторые детали интерьера остались, например, панельные двери и одна-две декоративные вещи, поэтому я просто подумала: "Ну, давайте украсим его, потому что он такой скучный"", – вспоминает Ройстон.

Джонс, описывая свою любовь к величественным интерьерам, говорит, что это у него в крови. Он был нежеланным ребенком в семье и долго ничего не знал о своем происхождения. Позже он выяснил, что его предки были заядлыми строителями в XVII веке.

"Они построили целую кучу особняков и прочего в Кардиганшире, откуда я родом, и я думаю, что такие вещи просто передаются по наследству. Я всегда любил архитектуру и интерьеры, особенно неоклассические позднегеоргианские величественные дома 1760–1800 годов, и я думаю, что все началось именно так".

Второй фактор – творческая карьера. Джонс и Грей прославились как создатели копий комнат и жилищ в масштабе 1:8 для королевских семей, дипломатов и богатой элиты.

Опыт супругов в создании моделей по изысканным и сложным стандартам привлек таких клиентов, как лорд Ротшильд и родственники принцессы Дианы, семья Спенсер. Многие из этих проектов требовали не месяцев, а лет кропотливого труда.

"Я по натуре терпеливая, но была одна конкретная часть комнаты с куполом, которую мы должны были отлить из стекловолокна, и это был настоящий кошмар. Мы делали это три или четыре раза, и это заняло очень много времени. Но мы должны были сделать все правильно, для нашего собственного удовлетворения, а также, что самое важное, для клиента, на которого мы работали. Это просто часть нас, понимаете, если что-то нужно переделать, мы просто делаем это", – говорит Фиона.

Что касается их дома, то Грей считает, что вдохновение для их дома имеет свои корни.

"Мы тщательно изучили работы архитектора 18 века Джеймса Уайатта, а также современных архитекторов 18 века, поэтому у нас есть очень большой фотоархив, охватывающий весь этот период. В поисках вдохновения для дизайна мы обращаемся именно туда — в наш архив".

Ройстон создает потрясающе сложные гипсовые украшения с панелями и розетками, карнизами и росписями для потолков — несмотря на то, что художник признается, что "не очень хорошо ладит с высотой".

"Но в целом это так весело и так приятно делать, что ты просто увлекаешься, не беспокоишься о своей затекшей шее, а просто продолжаешь работать", – говорит Ройстон.

По его словам, для получения идеального результата все должно быть точно измерено и симметрично размещено на потолке, в том пространстве, которое есть.

"А когда дизайн соединяет разные элементы, нужно постараться сделать соединение максимально незаметным. Все дело в математической точности, насколько это возможно, на самом деле", – подчеркнул он.

Изделия для лепнины изготавливаются из смеси гипса, формованных элементов и даже картона, а Ройстон смешивает краску, чтобы получить нужный цвет. На каждый потолок или стену может уйти от трех до пяти недель, в зависимости от количества деталей, включенных в дизайн. Большинство элементов дизайна затем крепятся с помощью клея ПВА или UHU.

"Карнизы и фризы — это самое сложное, они всегда занимают много времени из-за всей сложности лепнины и деталей, таких как листья и урны — все эти украшения нужно отлить, высушить и приклеить", – объяснил Ройстон.

Джонс отметил, что Фиона занимается более сложными деталями:

"Она занимается литьем. Она очень хороша в этом, она просто гений. Я не занимаюсь литьем, я просто леплю украшения, а она их создает. И это занимает столько времени, сколько нужно. А потом нужно дать им высохнуть. Это самая скучная часть. Это занимает пару дней, иногда два или три".

В свою очередь женщина добавила:

"Я просто сижу и делаю эти украшения, в некоторых случаях сотни штук, и начинаешь думать: "Ну, когда же я это закончу?" Но, знаете, конечный результат всегда стоит всех этих повторяющихся усилий, и все это просто часть проекта".

Паре осталось доделать еще одну комнату, но из-за проблем с конденсатом они решили, что кухня и ванная комната не будут вписываться в атмосферу величественного поместья, которая царит во всем остальном доме.

