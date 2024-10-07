Супруги купили 100-летнее здание школы, не осматривая его, и превратили его в свой дом

Стейси Гриссом и Шон Уилсон потратили на ремонт старого здания три года. Супруги решили отдать дань уважения бывшей школе и оставить некоторые элементы декора.

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Стейси Гриссом и Шон Уилсон прожили в Нью-Йорке (США) почти десять лет, а потом разразилась пандемия COVID-19. Увидев, в каком состоянии находится город в это время, женщина поняла, что готова вернуться в родной Франклин, штат Индиана. Однако вместо обычного дома супруги купили 100-летнее здание школы. Об этом пишет CNBC.

Стейси связалась с другом-риэлтором и попросила подыскать ей несколько "необычных старых домов".

"Я сказала ему, что чем причудливее, тем лучше", — вспоминает американка.

Ремонт длился 3 года Фото: CNBC

Вскоре ей прислали объявление о продаже старой школы. Поскольку Гриссом и Уилсон в то время все еще находились в Нью-Йорке, они попросили ее родителей проверить это здание. По словам Гриссом, с 1914 по 1934 год в здании находилась школа для местных детей. После ее закрытия здание использовалось как сарай.

Отец Стейси имел опыт ведения бизнеса в сфере коммерческой недвижимости, поэтому она знала, что он даст честное и экспертное заключение о состоянии школы. Получив согласие родителей, Гриссом и Уилсон сделали предложение о покупке здания школы, даже не видя его лично.

"Мы бы не купили его, если бы мои родители не согласились, потому что мы знали, что для такого проекта нам понадобится много сил и ресурсов. Это как замок Среднего Запада посреди кукурузных полей Индианы", — говорит она.

В сентябре этого года супруги и их двое детей переехали в свой новый дом Фото: CNBC

Через неделю после того, как Гриссом и Уилсон купили здание бывшей школы, они впервые увидели его. Супруги решили не переезжать, но начали заниматься ремонтом. К осени 2021 года они закончили переделывать, но ремонт, который, как они думали, займет два года, в итоге затянулся на три.

"Все шло немного медленно, но в феврале 2022 года была установлена новая крыша, и дело пошло. В итоге на это ушло три года, потому что мы, по сути, строили новый дом внутри старого здания", — говорит Гриссом.

Стейси отказалась сообщить, сколько супруги потратили на ремонт, но говорит, что они еще не закончили его. Убирая территорию, они и их подрядчики нашли случайные вещи, в том числе доску, на которой хранились старые записи. Чтобы отдать дань уважения бывшей школе, супруги использовали те же цвета, что были на стенах в те времена, когда школа еще была открыта. Гриссом также сделала две мозаики для входов с названием учебного заведения и датой его создания.

В сентябре этого года супруги и их двое детей переехали в свой новый дом.

Ранее Фокус сообщал, что дома в жилом районе хотят снести из-за проблем с почвой. Майкл Кеог, который прожил в одном из них четверть века, рассказал, что здания стали главной мишенью для вандалов и похитителей металла.

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