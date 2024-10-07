Подружжя купило 100-річну будівлю школи, не оглядаючи її, і перетворило її на свій дім

Стейсі Гріссом і Шон Вілсон витратили на ремонт старої будівлі три роки. Подружжя вирішило віддати данину поваги колишній школі й залишити деякі елементи декору.

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Стейсі Гріссом і Шон Вілсон прожили в Нью-Йорку (США) майже десять років, а потім вибухнула пандемія COVID-19. Побачивши, в якому стані перебуває місто в цей час, жінка зрозуміла, що готова повернутися в рідний Франклін, штат Індіана. Однак замість звичайного будинку подружжя купило 100-річну будівлю школи. Про це пише CNBC.

Стейсі зв'язалася з другом-ріелтором і попросила підшукати їй кілька "незвичайних старих будинків".

"Я сказала йому, що чим химерніше, тим краще", — згадує американка.

Ремонт тривав 3 роки Фото: CNBC

Незабаром їй надіслали оголошення про продаж старої школи. Оскільки Гріссом і Вілсон на той час усе ще перебували в Нью-Йорку, вони попросили її батьків перевірити цю будівлю. За словами Гріссом, з 1914 до 1934 року в будівлі була школа для місцевих дітей. Після її закриття будівлю використовували як сарай.

Батько Стейсі мав досвід ведення бізнесу у сфері комерційної нерухомості, тож вона знала, що він дасть чесний та експертний висновок про стан школи. Отримавши згоду батьків, Гріссом і Вілсон зробили пропозицію про купівлю будівлі школи, навіть не бачачи її особисто.

"Ми б не купили його, якби мої батьки не погодилися, бо ми знали, що для такого проєкту нам знадобиться багато сил і ресурсів. Це як замок Середнього Заходу посеред кукурудзяних полів Індіани", — каже вона.

У вересні цього року подружжя та їхні двоє дітей переїхали у свій новий дім Фото: CNBC

Через тиждень після того, як Гріссом і Вілсон купили будівлю колишньої школи, вони вперше побачили її. Подружжя вирішило не переїжджати, але почало займатися ремонтом. До осені 2021 року вони закінчили переробляти, але ремонт, який, як вони думали, займе два роки, у підсумку затягнувся на три.

"Усе йшло трохи повільно, але в лютому 2022 року було встановлено новий дах, і справа пішла. У підсумку на це пішло три роки, тому що ми, по суті, будували новий будинок усередині старої будівлі", — каже Гріссом.

Стейсі відмовилася повідомити, скільки подружжя витратило на ремонт, але каже, що вони ще не закінчили його. Прибираючи територію, вони та їхні підрядники знайшли випадкові речі, зокрема дошку, на якій зберігалися старі записи. Щоб віддати данину поваги колишній школі, подружжя використовувало ті самі кольори, що були на стінах у ті часи, коли школа ще була відкрита. Гріссом також зробила дві мозаїки для входів із назвою навчального закладу та датою його створення.

У вересні цього року подружжя та їхні двоє дітей переїхали у свій новий дім.

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