Звичайний на вигляд — королівський всередині: пенсіонери перетворили свій будинок на витвір мистецтва

Ройстон Джонс і Фіона Грей, які живуть недалеко від Суонсі (Велльс, Англія), витратили 27 років на те, щоб перетворити свій традиційний таунхаус на величне житло.

Related video

Звичайний таунхаус приховує всередині себе один із найнезвичайніших інтер'єрів у регіоні, якому можуть позаздрити найдорожчі замки, пише The Mirror.

Коли пара переїхала в цей будинок, то він здався їм нудним.

"Багато оригінальних елементів було знесено, але деякі деталі інтер'єру залишилися, наприклад, панельні двері та одна-дві декоративні речі, тому я просто подумала: "Ну, давайте прикрасимо його, бо він такий нудний"", — пригадує Ройстон.

На вигляд будинок пари нічим особливим не виділяється Фото: The Mirror

Джонс, описуючи свою любов до величних інтер'єрів, каже, що це в нього в крові. Він був небажаною дитиною в сім'ї і довго нічого не знав про своє походження. Пізніше він з'ясував, що його предки були завзятими будівельниками в XVII столітті.

"Вони побудували цілу купу особняків та іншого в Кардіганширі, звідки я родом, і я думаю, що такі речі просто передаються у спадок. Я завжди любив архітектуру та інтер'єри, особливо неокласичні пізньогеоргіанські величні будинки 1760-1800 років, і я думаю, що все почалося саме так".

Другий фактор — творча кар'єра. Джонс і Грей прославилися як творці копій кімнат і помешкань у масштабі 1:8 для королівських сімей, дипломатів і багатої еліти.

Досвід подружжя у створенні моделей за вишуканими і складними стандартами привернув таких клієнтів, як лорд Ротшильд і родичі принцеси Діани, сім'я Спенсер. Багато з цих проєктів вимагали не місяців, а років кропіткої праці.

Відділ стелі вражає кількістю дрібних деталей Фото: The Mirror

"Я за вдачею терпляча, але була одна конкретна частина кімнати з куполом, яку ми повинні були відлити зі скловолокна, і це був справжній кошмар. Ми робили це три або чотири рази, і це зайняло дуже багато часу. Але ми повинні були зробити все правильно, для нашого власного задоволення, а також, що найважливіше, для клієнта, на якого ми працювали. Це просто частина нас, розумієте, якщо щось потрібно переробити, ми просто робимо це", — каже Фіона.

У процесі кропіткої роботи Фото: The Mirror

Що стосується їхнього будинку, то Грей вважає, що натхнення для їхнього будинку має своє коріння.

"Ми ретельно вивчили роботи архітектора 18 століття Джеймса Вайатта, а також сучасних архітекторів 18 століття, тож маємо дуже великий фотоархів, що охоплює весь цей період. У пошуках натхнення для дизайну ми звертаємося саме туди — до нашого архіву".

Ройстон створює приголомшливо складні гіпсові прикраси з панелями і розетками, карнизами і розписами для стель — незважаючи на те, що художник зізнається, що "не дуже добре ладнає з висотою".

Фото: The Mirror

"Але загалом це так весело і так приємно робити, що ти просто захоплюєшся, не турбуєшся про свою затерплу шию, а просто продовжуєш працювати", — каже Ройстон.

За його словами, для отримання ідеального результату все має бути точно виміряне і симетрично розміщене на стелі, в тому просторі, який є.

"А коли дизайн з'єднує різні елементи, потрібно постаратися зробити з'єднання максимально непомітним. Вся справа в математичній точності, наскільки це можливо, насправді", — наголосив він.

Фото: The Mirror

Вироби для ліпнини виготовляють із суміші гіпсу, формованих елементів і навіть картону, а Ройстон змішує фарбу, щоб отримати потрібний колір. На кожну стелю або стіну може піти від трьох до п'яти тижнів, залежно від кількості деталей, включених у дизайн. Більшість елементів дизайну потім кріпляться за допомогою клею ПВА або UHU.

"Карнизи і фризи — це найскладніше, вони завжди займають багато часу через усю складність ліпнини і деталей, як-от листя і урни — всі ці прикраси потрібно відлити, висушити і приклеїти", — пояснив Ройстон.

Джонс зазначив, що Фіона займається складнішими деталями:

"Вона займається литтям. Вона дуже хороша в цьому, вона просто геній. Я не займаюся литтям, я просто ліплю прикраси, а вона їх створює. І це займає стільки часу, скільки потрібно. А потім потрібно дати їм висохнути. Це найнудніша частина. Це займає пару днів, іноді два або три".

Фото: The Mirror

Натомість жінка додала:

"Я просто сиджу і роблю ці прикраси, в деяких випадках сотні штук, і починаєш думати: "Ну, коли ж я це закінчу?" Але, знаєте, кінцевий результат завжди вартий усіх цих повторюваних зусиль, і все це просто частина проекту".

Парі залишилося доробити ще одну кімнату, але через проблеми з конденсатом вони вирішили, що кухня і ванна кімната не вписуватимуться в атмосферу величного маєтку, що панує в усьому іншому будинку.

Раніше Фокус писав, що подружжя купило 100-річну будівлю школи, не оглядаючи її, і перетворило її на свій будинок.

Ми також розповідали, що господарі перетворили свій будинок на "Парк Юрського періоду".