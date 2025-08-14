Женщина вспомнила в аэропорту, что забыла дома книгу: ее муж написал для любимой новую (видео)

Американская пара Дерек и Алексис готовились к полету, когда девушка в аэропорту поняла, что забыла дома книгу. Ее муж не растерялся и решил утешить свою возлюбленную, начав сразу писать на смартфоне собственное произведение.

Женщина говорит, что не ожидала такого поступка от своего мужа и была шокирована его желанием написать историю, как это видно на ролике девушки в Tiktok.

Видео американки стало вирусным — набрало почти 10 млн просмотров. На кадрах можно увидеть удивленное лицо Алексис, когда она показала творческий процесс мужчины после неприятного эпизода с книгой.

Впоследствии девушка рассказала Newsweek всю историю, которая предшествовала ролику в соцсетях. Она рассказала, что с мужем приехали в аэропорт после сумасшедшего утра, а потом обнаружила, что ее книги нет.

"Я полезла в сумку, чтобы достать одну вещь, и поняла, что книги там нет. Я сразу очень расстроилась, ведь просила его достать мою книгу из машины перед отъездом, но, к сожалению, он сказал, что не услышал меня", — вспоминает американка.

Потом она попросила не беспокоить ее минуту, а когда взглянула на Дерека, то увидела, как он что-то безумно печатает на телефоне. Сначала Алексис подумала, что он играет в игры на смартфоне, но потом он раскрыл свой замысел.

"Я сразу такая: "О-о-о-о", потому что это так трогательно. Он выключил свои Clash of Clans и War of Tanks, чтобы написать мне книгу. Он сказал, что действие происходит в эпоху Ренессанса и рассказывает о бедном, но упрямом пекаре. Я считаю, этот жест показывает, насколько искренней является его любовь ко мне", — откровенно говорит американка.

Также женщина объяснила за упреки в сети, почему Дерек не купил ей новую книгу. Алексис говорит, что они не прошли контроль безопасности, а в той части аэропорта "не было магазинов", а читать с телефона или электронную книгу она не хотела, потому что это "сильно напрягает глаза".

Американка говорит, что некоторые комментаторы пытались "найти пробелы" в ее истории, но девушка ответила с улыбкой, что не ожидала роман объемом в семь часов чтения:

"Когда мы сели в самолет, получилось всего минут на четыре чтения", — сказала она, добавив, что эта ситуация в аэропорту стала простым, но ярким подтверждением: ее муж "сделает буквально все, что в его силах, чтобы сделать меня счастливой".

Что говорят в сети

Видео Алексис вызвало широкое обсуждение в комментариях. Многие зрители были поражены простым, но глубоким актом заботы.

"Боже, мне надо встречаться с более умными мужчинами. Вам пишут персональные книги, а я посылала бывшему голосовые сообщения, потому что он не умел читать тексты";

"Я тоже могу написать себе книгу... сказала я, сдерживая слезы зависти";

"Слушайте, он написал историю о пекаре. А вы сможете так ради любимой?";

"Желаю Вам только самого лучшего. А Дереку посоветуйте писать, ведь это может стать хорошей прибылью";

"И потом ради любимой он начал писать книгу. А что Вы готовы ради женщины в такой ситуации?".

