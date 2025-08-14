Жінка згадала в аеропорту, що забула вдома книжку: її чоловік написав для коханої нову (відео)

Американська пара Дерек і Алексіс готувалися до польоту, коли дівчина в аеропорту зрозуміла, що забула вдома книжку. Її чоловік не розгубився та вирішив утішити свою кохану, почавши відразу писати на смартфоні власний твір.

Жінка говорить, що не очікувала такого вчинку від свого чоловіка та була шокована його бажання написати історію, як це видно на ролику дівчини в Tiktok.

Відео американки стало вірусним — набрало майже 10 млн переглядів. На кадрах можна побачити здивоване обличчя Алексіс, коли вона показала творчий процес чоловіка після неприємного епізоду з книжкою.

Згодом дівчина розповіла Newsweek усю історію, яка передувала ролику в соцмережах. Вона розповіла, що з чоловіком приїхали в аеропорт після божевільного ранку, а потім виявила, що її книги немає.

"Я полізла в сумку, щоб дістати одну річ, і зрозуміла, що книги там немає. Я одразу дуже засмутилася, адже просила його дістати мою книгу з машини перед від’їздом, але, на жаль, він сказав, що не почув мене", — згадує американка.

Потім вона попросила не турбувати її хвилину, а коли глянула на Дерека, то побачила, як він щось шалено друкує на телефоні. Спочатку Алексіс подумала, що він грає в ігри на смартфоні, але потім він розкрив свій задум.

"Я відразу така: "О-о-о", бо це так зворушливо. Він вимкнув свої Clash of Clans та War of Tanks, щоб написати мені книгу. Він сказав, що дія відбувається у добу Ренесансу й розповідає про бідного, але впертого пекаря. Я вважаю, цей жест показує, наскільки щирим є його кохання до мене", — відверто каже американка.

Також жінка пояснила за закиди в мережі, чому Дерек не купив їй нову книжку. Алексіс каже, що вони не пройшли контроль безпеки, а в тій частині аеропорту "не було магазинів", а читати з телефона чи електронну книжку вона не хотіла, бо це "сильно напружує очі".

Американка говорить, що дехто з коментаторів намагалися "знайти проґалини" в її історії, але дівчина відповіла з усмішкою, що не очікувала роман обсягом на сім годин читання:

"Коли ми сіли в літак, вийшло всього хвилин на чотири читання", — сказала вона, додавши, що ця ситуація в аеропорту стала простим, але яскравим підтвердженням: її чоловік "зробить буквально все, що в його силах, аби зробити мене щасливою".

Відео Алексіс викликало широке обговорення у коментарях. Багато глядачів були вражені простим, але глибоким актом турботи.

"Боже, мені треба зустрічатися з розумнішими чоловіками. Вам пишуть персональні книги, а я надсилала колишньому голосові повідомлення, бо він не вмів читати тексти"

"Я теж можу написати собі книгу… сказала я, стримуючи сльози заздрості";

"Слухайте, він написав історію про пекаря. А ви зможете так заради коханої?";

"Бажаю Вам тільки найкращого. А Дереку порадьте писати, адже це може стати гарним прибутком";

"І потім заради коханої він почав писати книжку. А що Ви готові заради жінки в такій ситуації?".

