Интересная задача на внимательность: нужно отыскать одну необычную лилию среди 15 цветков (фото)

Обычно головоломки с оптическими иллюзиями бывают сложными и создают трудности для людей, но прекрасно помогают тренировать мозг. Решение таких задач позволяют отвлечься от стрессовых ситуаций, улучшить память и сохранить острый глаз.

Фокус подготовил для читателей нестандартное задание, которое позволит проверить вашу концентрацию и умение обращать внимание на мелкие детали.

Перед вами — изображение с пятнадцатью одинаковыми, на первый взгляд, цветками лилий. В то же время мы советуем вам не спешить — тщательно просмотрите картинку и найдите именно ту, которая отличается от других.

Такие головоломки и задания для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации. Уделяя время решению интересных тестов, вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься, и это задание может заставить вас потратить на него больше времени, чем вы думаете.

Сравните каждый цветок с другими. Вам следует отыскать именно ту деталь, которая связана формой, цветом или самим рисунком. Если сразу не удалось найти, то советуем разделить изображение на сектора и изучить тщательно все элементы.

Найдите отличительную лилию от других Фото: Фокус

Так как — Вам удалось найти отличный цветок от других? Сколько времени вам понадобилось? Пишите в комментариях или делитесь головоломкой с друзьями!

Если Вы столкнулись с трудностями, тогда вот вам ключевая подсказка: рассмотрите тщательно лилии, ее лепестки и тычинки. Это позволит увидеть ту самую деталь, которая поможет вам справиться с заданием.

Ответ на головоломку с лилиями Фото: Фокус

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания. Кроме того, что такие задачи позволяют отвлечься во время стрессовых ситуаций и во время воздушных тревог, а также помогут сохранить остроту ума на более длительное время.

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи? Сможете ли вы заметить отличное облачко с молниями среди других?

