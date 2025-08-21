"Магический квадрат": находка студента превратилась в вирусную головоломку (фото)

Студент из Сингапура опубликовал фото загадочного брелока с числами, которое вызвало споры в сети. Позже удалось выяснить его "религиозный и культурный смысл".

Необычный брелок с числовой головоломкой вызвал бурные споры в интернете и собрал десятки тысяч лайков. Фото таинственного предмета опубликовал студент из Сингапура под ником forebyfour на популярном форуме Reddit..

По словам автора поста, он заметил брелок случайно во время занятий в университете.

"Сначала я подумал, что это просто узор, но чем больше смотрел, тем больше не понимал, что означают цифры. В итоге решил выложить фото на Reddit", — рассказал он.

Многие заметили, что подобный символ встречается в архитектуре собора Святого Семейства в Барселоне Фото: Reddit

Пользователи Reddit активно включились в обсуждение. Одни предположили, что перед ними необычная версия судоку, другие решили, что это "магический квадрат", в котором сумма чисел в каждой строке и столбце равна 33.

Многие также заметили, что подобный символ встречается в архитектуре собора Святого Семейства в Барселоне. Архитектор Антонио Гауди действительно увлекался нумерологией, и в его проекте можно найти числовые квадраты с религиозным подтекстом. Число 33, например, символизирует возраст Христа в момент распятия и считается сакральным в католической традиции.

Некоторые комментаторы решили подойти к загадке с юмором. В комментариях начали появляться ссылки на культовую фразу из видеоигры Call of Duty: Black Ops — "Числа, Мейсон, что они означают?". Автор поста признался, что сначала был в замешательстве, пока не нашел объяснение в Google.

Публикация студента стала вирусной и набрала более 26 тысяч лайков, а обсуждение продолжается.

