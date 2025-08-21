"Магічний квадрат": знахідка студента перетворилася на вірусну головоломку (фото)

Студент із Сінгапуру опублікував фото загадкового брелока з числами, яке викликало суперечки в мережі. Пізніше вдалося з'ясувати його "релігійний і культурний сенс".

Незвичайний брелок із числовою головоломкою викликав бурхливі суперечки в інтернеті та зібрав десятки тисяч лайків. Фото таємничого предмета опублікував студент із Сінгапуру під ніком forebyfour на популярному форумі Reddit.

За словами автора поста, він помітив брелок випадково під час занять в університеті.

"Спочатку я подумав, що це просто візерунок, але чим більше дивився, тим більше не розумів, що означають цифри. У підсумку вирішив викласти фото на Reddit", — розповів він.

Багато хто помітив, що подібний символ зустрічається в архітектурі собору Святого Сімейства в Барселоні Фото: Reddit

Користувачі Reddit активно включилися в обговорення. Одні припустили, що перед ними незвичайна версія судоку, інші вирішили, що це "магічний квадрат", у якому сума чисел у кожному рядку і стовпчику дорівнює 33.

Багато хто також помітив, що подібний символ зустрічається в архітектурі собору Святого Сімейства в Барселоні. Архітектор Антоніо Гауді дійсно захоплювався нумерологією, і в його проєкті можна знайти числові квадрати з релігійним підтекстом. Число 33, наприклад, символізує вік Христа в момент розп'яття і вважається сакральним у католицькій традиції.

Деякі коментатори вирішили підійти до загадки з гумором. У коментарях почали з'являтися посилання на культову фразу з відеогри Call of Duty: Black Ops — "Числа, Мейсоне, що вони означають?". Автор посту зізнався, що спочатку був збентежений, поки не знайшов пояснення в Google.

Публікація студента стала вірусною і набрала понад 26 тисяч лайків, а обговорення триває.

