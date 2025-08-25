Ромео и Джульетта по-китайски: девушка продала бойфренда в рабство

17-летняя девушка продала своего 19-летнего поклонника в мошеннический центр в Мьянме. Там юношу избивали — он так и не смог никого обмануть и заработать денег для своих хозяев. Семье пришлось его выкупать.

17-летняя девушка из Мьянмы влюбила в себя 19-летнего парня из Китая и продала его в рабство на своей родине, получив 14 тысяч долларов США, пишет SCMP.

История про Хуаня всколыхнула Китай

Хуань оказался в зоне телекоммуникационного мошенничества, а его подругу задержали и будут судить. Но оказалось, что вернуть китайца домой не так просто. Четыре месяца он был в рабстве и его семье пришлось потратить 350 000 юаней (около 50 000 долларов США), чтобы его вызволить.

История Хуаня привлекла внимание СМИ, поскольку его сестра поделилась в соцсетях историей о тяжелом положении своего брата.

Хуань познакомился с девушкой по имени Чжоу в бильярдной в городе Гуанчжоу на юге Китая. И влюбился, еще до того, как они стали жить вместе.

Чжоу рассказала ему, что она родом из юго-восточной провинции Фуцзянь и что у ее родителей есть бизнес по всему Китаю.

Поскольку Хуань был безработным, Чжоу убедила его найти работу в Мьянме, где ее семья также ведет бизнес.

2 февраля Хуань вылетел в Таиланд вместе с Чжоу, ничего не сказав семье. Где и оказался в плену у банды. Он сумел отправить сообщение своей семье.

"Только когда мы увидели его пост в социальных сетях, мы поняли, что он в Таиланде", — рассказала его сестра.

Затем пара отправилась на границу Таиланда и Мьянмы, где Хуаня передали вооруженным людям, которые отобрали у него паспорт и телефон.

Хуань рассказал, что затем его доставили в комплекс под названием Кайсюань в Мьянме, где ему обрили голову и обучили проворачивать мошеннические схемы в сфере телекоммуникаций.

Ему приходилось работать по 16–20 часов в день. Но из-за того, что ему не удавалось обмануть ни одну жертву, управляющие комплекса часто били его железной палкой.

В результате китаец оглох и потерял более 10 кг веса.

Позже главарь банды решил освободить Хуаня, если его семья сможет предложить некоторую компенсацию, поскольку они заплатили Чжоу 100 000 юаней за доставку парня.

С помощью Торговой палаты Чаошань в Мьянме удалось договориться о выкупе, и главарь согласился на сумму в 350 000 юаней.

Хуан вернулся в Китай в июне. Его девушку арестовали по возвращении в Китай после десятидневного пребывания в Таиланде.

Первоначально слушание дела было запланировано на конец июля, но было отложено на неопределенную дату.

По словам сестры Хуаня, сотрудники полиции сказали ей, что дело сложное, поскольку в чужой стране сложно собирать доказательства.

"Эта девушка полностью промыла мозги моему брату. Ей всего 17 лет! Кто бы мог подумать, что она совершит такие злодеяния?", - рассказала сестра Хуаня.

