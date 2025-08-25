Ромео і Джульєтта по-китайськи: дівчина продала бойфренда в рабство

17-річна дівчина продала свого 19-річного шанувальника в шахрайський центр у М'янмі. Там юнака били — він так і не зміг нікого обдурити і заробити грошей для своїх господарів. Родині довелося його викуповувати.

17-річна дівчина з М'янми закохала в себе 19-річного хлопця з Китаю і продала його в рабство на своїй батьківщині, отримавши 14 тисяч доларів США, пише SCMP.

Історія про Хуаня сколихнула Китай

Хуань опинився в зоні телекомунікаційного шахрайства, а його подругу затримали і судитимуть. Але виявилося, що повернути китайця додому не так просто. Чотири місяці він був у рабстві і його родині довелося витратити 350 000 юанів (близько 50 000 доларів США), щоб його визволити.

Історія Хуаня привернула увагу ЗМІ, оскільки його сестра поділилася в соцмережах історією про важке становище свого брата.

Хуань познайомився з дівчиною на ім'я Чжоу в більярдній у місті Гуанчжоу на півдні Китаю. І закохався, ще до того, як вони стали жити разом.

Чжоу розповіла йому, що вона родом з південно-східної провінції Фуцзянь і що у її батьків є бізнес по всьому Китаю.

Оскільки Хуань був безробітним, Чжоу переконала його знайти роботу в М'янмі, де її сім'я також веде бізнес.

2 лютого Хуань вилетів до Таїланду разом із Чжоу, нічого не сказавши родині. Де й опинився в полоні у банди. Він зумів відправити повідомлення своїй родині.

"Тільки коли ми побачили його пост у соціальних мережах, ми зрозуміли, що він у Таїланді", — розповіла його сестра.

Потім пара вирушила на кордон Таїланду і М'янми, де Хуаня передали озброєним людям, які відібрали в нього паспорт і телефон.

Хуань розповів, що потім його доправили в комплекс під назвою Кайсюань у М'янмі, де йому поголили голову і навчили провертати шахрайські схеми у сфері телекомунікацій.

Йому доводилося працювати по 16-20 годин на день. Але через те, що йому не вдавалося обдурити жодну жертву, керівники комплексу часто били його залізною палицею.

У результаті китаєць оглух і втратив понад 10 кг ваги.

Пізніше ватажок банди вирішив звільнити Хуаня, якщо його сім'я зможе запропонувати деяку компенсацію, оскільки вони заплатили Чжоу 100 000 юанів за доставку хлопця.

За допомогою Торгової палати Чаошань у М'янмі вдалося домовитися про викуп, і ватажок погодився на суму в 350 000 юанів.

Хуан повернувся в Китай у червні. Його дівчину заарештували після повернення в Китай після десятиденного перебування в Таїланді.

Спочатку слухання справи було заплановано на кінець липня, але було відкладено на невизначену дату.

За словами сестри Хуаня, співробітники поліції сказали їй, що справа складна, оскільки в чужій країні складно збирати докази.

"Ця дівчина повністю промила мізки моєму братові. Їй лише 17 років! Хто б міг подумати, що вона вчинить такі злодіяння?", — розповіла сестра Хуаня.

