Огромную медузу вынесло на популярный среди туристов пляж: в сети возмутились (видео)

Туристы на пляже Эль-Кастильо в испанской Фуэнхироле стали свидетелями необычного зрелища: на берег выбросило огромную медузу. При этом сами животные живут в акватории Средиземного моря, среди которых есть опасные виды.

Туристы и местные были шокированы размерами существа, которых часто выбрасывает на популярное место для отдыха, сообщает издание Need to Know.

Ролик с появлением обитателя моря стал популярным в сети — набрал более 190 тыс. просмотров. На кадрах заметно, что один человек пытается затянуть медузу с помощью своих тапочек.

После нескольких оборотов со стороны туриста, морская вода выносит прозрачное существо на пляж. На видео можно четко разглядеть его размеры и цвет, а также наличие песка на теле.

Известно, что эти кадры были сняты 23 августа 2025 года на упомянутом курорте. Какой именно вид медузы оказался на берегу, пока неизвестно, но журналисты указывают, что в Средиземном море самой большой медузой является бочковая медуза(Rhizostoma pulmo) с диаметром около 40 см, но в отдельных случаях может превышать 1,5 метра.

Реакция соцсетей

В комментариях разгорелась дискуссия между юзерами о том, правильно ли поступил неизвестный турист. Одни считали глупым такое решение, а вторые — оправдывали его.

Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Зачем ее вытаскивать? Чтобы умерла? Люди постоянно разрушают экосистему";

"Большие медузы безопасны — оставьте ее в покое";

"Почему просто не оставить в воде? Это же ее естественная среда обитания";

"Медузы ядовиты и могут быть опасными для детей";

"Странно видеть столько "защитников природы". После концертов и костров пляжи завалены пластиком, что вредит тем самым созданиям. Давайте без двойных стандартов".

