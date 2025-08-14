Медузы остановили работу крупнейшей АЭС Франции: откуда пришло "войско с щупальцами" (фото)

В конце прошлой недели крупнейшая АЭС Франции пострадала из-за нашествия медуз — работу энергоблоков пришлось остановить. Спустя четыре дня работу одного из реакторов удалось восстановить, но ремонт других еще продолжается.

Related video

Атомная электростанция "Гравлин" расположена недалеко от Дюнкерка на французском побережье с шестью реакторами мощностью 900 мегаватт, что делает ее крупнейшей атомной электростанцией в Западной Европе. В воскресенье, 10 августа, реакторы АЭС были выведены из строя — причиной стало нашествие медуз, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Медузы атаковали крупнейшую АЭС Франции

В результате нашествия медуз четыре реактора АЭС были остановлены в воскресенье и понедельник, 10 и 11 августа, после того, как стая медуз засорила насосы охлаждения. В среду, 13 августа, работу реактора №6 удалось восстановить, однако работы по перезапуску еще трех реакторов продолжаются. Ожидается, что они будут вновь запущены "в ближайшие дни".

Отметим, что еще два энергоблока атомной электростанции "Гравлин" также отключены — причиной стало техническое обслуживание.

Работа реакторов АЭС "Гравлин" ранее уже нарушалась из-за нашествия медуз Фото: Wikipedia

Почему медузы атакуют крупнейшую АЭС Франции

По словам экспертов, нашествие медуз, к счастью, не повлиял на безопасность объектов, персонал или окружающую среду. Однако в последнее время подобные инциденты становятся все более частыми. Исследователи считают, что причиной атак медуз на атомные электростанции являются сразу несколько факторов:

чрезмерный вылов рыбы;

загрязнение пластиком;

изменение климата.

Все эти факторы, по словам ученых, создали благоприятные для размножения медуз условия в Северном море — популяция медуз резко возросла, усложнив работу АЭС. Отметим, что на атомную энергетику приходится около трех пятых производства электроэнергии во Франции — страна может похвастаться одной из крупнейших в мире программ в области атомной энергетики. В общей сложности во Франции насчитывается 18 атомных электростанций с 57 реакторами.

К слову, это не первый раз, когда медузы усложняют электростанций и заводов. В 1990-х годах нашествие медуз также нанесло ущерб заводу в Гравелине. Исследователи отмечают, что АЭС в США, Швеции и Японии также приходилось закрывать из-за нашествия животных в прошлом.

Например, в 2011 году, на АЭС Онагава, после сильного землетрясения, произошла утечка радиации, отчасти из-за проблем с охлаждением, вызванных медузами. Также были случаи остановки реакторов на АЭС Фукусима из-за медуз.

Ранее Фокус писал о том, что медузы вытеснят рыб и станут доминирующими в Мировом океане.