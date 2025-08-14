Медузи зупинили роботу найбільшої АЕС Франції: звідки прийшло "військо зі щупальцями" (фото)

Наприкінці минулого тижня найбільша АЕС Франції постраждала через нашестя медуз — роботу енергоблоків довелося зупинити. Через чотири дні роботу одного з реакторів вдалося відновити, але ремонт інших ще триває.

Атомна електростанція "Гравлін" розташована недалеко від Дюнкерка на французькому узбережжі з шістьма реакторами потужністю 900 мегаватів, що робить її найбільшою атомною електростанцією в Західній Європі. У неділю, 10 серпня, реактори АЕС були виведені з ладу — причиною стала навала медуз, пише Science Alert.

Медузи атакували найбільшу АЕС Франції

Унаслідок нашестя медуз чотири реактори АЕС було зупинено в неділю і понеділок, 10 і 11 серпня, після того, як зграя медуз засмітила насоси охолодження. У середу, 13 серпня, роботу реактора №6 вдалося відновити, проте роботи з перезапуску ще трьох реакторів тривають. Очікується, що вони будуть знову запущені "найближчими днями".

Зазначимо, що ще два енергоблоки атомної електростанції "Гравлін" також відключено — причиною стало технічне обслуговування.

Робота реакторів АЕС "Гравлін" раніше вже порушувалася через нашестя медуз Фото: Wikipedia

Чому медузи атакують найбільшу АЕС Франції

За словами експертів, нашестя медуз, на щастя, не вплинуло на безпеку об'єктів, персонал або навколишнє середовище. Однак останнім часом подібні інциденти стають дедалі частішими. Дослідники вважають, що причиною атак медуз на атомні електростанції є одразу кілька факторів:

надмірний вилов риби;

забруднення пластиком;

зміна клімату.

Усі ці фактори, за словами вчених, створили сприятливі для розмноження медуз умови в Північному морі — популяція медуз різко зросла, ускладнивши роботу АЕС. Зазначимо, що на атомну енергетику припадає близько трьох п'ятих виробництва електроенергії у Франції — країна може похвалитися однією з найбільших у світі програм у галузі атомної енергетики. Загалом у Франції налічується 18 атомних електростанцій із 57 реакторами.

До слова, це не вперше, коли медузи ускладнюють роботу електростанцій і заводів. У 1990-х роках нашестя медуз також завдало шкоди заводу в Гравеліні. Дослідники зазначають, що АЕС у США, Швеції та Японії також доводилося закривати через нашестя тварин у минулому.

Наприклад, у 2011 році, на АЕС Онагава, після сильного землетрусу, стався витік радіації, частково через проблеми з охолодженням, викликані медузами. Також були випадки зупинки реакторів на АЕС Фукусіма через медуз.

Раніше Фокус писав про те, що медузи витіснять риб і стануть домінуючими у Світовому океані.