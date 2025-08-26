Величезну медузу винесло на популярний серед туристів пляж: в мережі обурилися (відео)

Туристи на пляжі Ель-Кастільйо у іспанській Фуенхіролі стали свідками незвичайного видовища: на берег викинуло величезну медузу. Водночас самі тварини живуть в акваторії Середземного моря, серед яких є небезпечні види.

Туристи та місцеві були шоковані розмірами істоти, яких часто викидає на популярне місце для відпочинку, повідомляє видання Need to Know.

Ролик з появою мешканця моря став популярним у мережі — набрав понад 190 тис. переглядів. На кадрах помітно, що один чоловік намагається затягнути медузу за допомогою своїх капців.

Після кількох обертів зі сторони туриста, морська вода виносить прозору істоту на пляж. На відео можна чітко розгледіти її розміри та колір, а також наявність піску на її тілі.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті 23 серпня 2025 року на згаданому курорті. Який саме вид медузи опинився на березі, наразі невідомо, але журналісти вказують, що в Середземному морі найбільшою медузою є бочкова медуза (Rhizostoma pulmo) з діаметром близько 40 см, але в окремих випадках може перевищувати 1,5 метра.

У коментарях розгорілася дискусія поміж юзерами про те, чи правильно вчинив невідомий турист. Одні вважали дурним таке рішення, а другі — виправдовували його.

Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Навіщо її витягати? Щоб померла? Люди постійно руйнують екосистему";

"Великі медузи безпечні — залиште її в спокої";

"Чому просто не залишити у воді? Це ж її природне середовище";

"Медузи отруйні й можуть бути небезпечними для дітей";

"Дивно бачити стільки "захисників природи". Після концертів і вогнищ пляжі завалені пластиком, що шкодить тим самим створінням. Давайте без подвійних стандартів".

