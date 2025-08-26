Артефакт из прошлого: история самого жуткого снимка из зоны отчуждения (фото)

Фото двух женщин, сидящих в гигантском ковше экскаватора в Чернобыльской зоне отчуждения, вновь стало активно распространяться в интернете.

Related video

Этот объект считается одним из самых радиоактивных артефактов, оставшихся после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом пишет Lad Bible.

"Клешня" использовалась для ликвидации последствий взрыва на четвертом энергоблоке станции, когда ею перемещали обломки и радиоактивные материалы. Металлическая конструкция до сих пор покрыта пылью и грязью, которые продолжают излучать радиацию.

Несмотря на очевидную опасность, туристки забрались прямо на клешню ради фотографии и многие начали волноваться за их здоровье. Эксперты поясняют, что несколько минут рядом с объектом не приведут к серьезным последствиям. Доза излучения составит всего несколько микрозивертов, сопоставимых с рентгеном грудной клетки. Однако при контакте частицы могут осесть на одежде и коже, сохраняя радиационную активность и потенциально попадая в организм.

Фото двух женщин, сидящих в гигантском ковше экскаватора в Чернобыльской зоне отчуждения Фото: Reddit

Пользователи сети резко отреагировали на снимок. Одни подчеркнули, что "подходить к этому хламу без необходимости никто не станет", другие напомнили, что ковш — самый опасный объект в зоне, доступной для туристов.

Тем не менее он бледнеет на фоне "Слоновьей ноги", расплавленного ядерного топлива, заключенного в саркофаг. Издание отмечает, что там смертельная доза может быть получена всего за полминуты без защиты.

"Слоновья нога" Фото: Universal History Archive/Universal Images Group

Напоминание о трагедии

Чернобыльская катастрофа унесла жизни 31 человека в первые дни после аварии, но ее долгосрочные последствия — лучевая болезнь, онкология и загрязнение огромных территорий — ощущаются десятилетиями. Даже спустя почти 40 лет артефакты вроде экскаваторной клешни остаются мрачным напоминанием о самой страшной техногенной катастрофе XX века.

Напомним, в Чернобыле биологи обнаружили животных, на которых не влияет радиация. Ученые считают, что это может дать определенное представление о механизмах репарации ДНК, которые однажды могут быть адаптированы для использования в медицине для людей.