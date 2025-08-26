Артефакт із минулого: історія найжахливішого знімка із зони відчуження (фото)

Фото двох жінок, які сидять у гігантському ковші екскаватора в Чорнобильській зоні відчуження, знову стало активно поширюватися в інтернеті.

Цей об'єкт вважається одним із найрадіоактивніших артефактів, що залишилися після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Про це пише Lad Bible.

"Клешню" використовували для ліквідації наслідків вибуху на четвертому енергоблоці станції, коли нею переміщували уламки та радіоактивні матеріали. Металева конструкція досі вкрита пилом і брудом, які продовжують випромінювати радіацію.

Попри очевидну небезпеку, туристки забралися прямо на клешню заради фотографії, і багато хто почав хвилюватися за їхнє здоров'я. Експерти пояснюють, що кілька хвилин поруч з об'єктом не призведуть до серйозних наслідків. Доза випромінювання становитиме лише кілька мікрозівертів, порівнянних із рентгеном грудної клітки. Однак під час контакту частинки можуть осісти на одязі та шкірі, зберігаючи радіаційну активність і потенційно потрапляючи в організм.

Фото двох жінок, які сидять у гігантському ковші екскаватора в Чорнобильській зоні відчуження Фото: Reddit

Користувачі мережі різко відреагували на знімок. Одні підкреслили, що "підходити до цього мотлоху без необхідності ніхто не стане", інші нагадали, що ківш — найнебезпечніший об'єкт у зоні, доступній для туристів.

Проте він блідне на тлі"Слонячої ноги", розплавленого ядерного палива, укладеного в саркофаг. Видання зазначає, що там смертельна доза може бути отримана всього за пів хвилини без захисту.

"Слонова нога" Фото: Universal History Archive/Universal Images Group

Нагадування про трагедію

Чорнобильська катастрофа забрала життя 31 людини в перші дні після аварії, але її довгострокові наслідки — променева хвороба, онкологія і забруднення величезних територій — відчуваються десятиліттями. Навіть через майже 40 років артефакти на кшталт екскаваторної клешні залишаються похмурим нагадуванням про найстрашнішу техногенну катастрофу XX століття.

Нагадаємо, у Чорнобилі біологи виявили тварин, на яких не впливає радіація. Вчені вважають, що це може дати певне уявлення про механізми репарації ДНК, які одного разу можуть бути адаптовані для використання в медицині для людей.