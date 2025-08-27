Курорты Испании превратились в ловушки: косатки начали атаковать туристические яхты (видео)

Испанские морские службы рекомендуют лодкам не выходить в море из-за серии опасных нападений косаток у побережья Галисии. Яхты сталкиваются с атаками хищников на мелководных участках, где ранее таких инцидентов не фиксировали.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на сообщение береговой охраны Испании. За последнюю неделю зафиксировано несколько случаев, когда косатки таранили рули парусных судов в районах, традиционно безопасных для навигации.

Наиболее резонансный инцидент произошел в субботу вблизи Вилаксоана в эстуарии Риа-де-Ароса, где косатки появились впервые за всю историю наблюдений, сообщает The Times.

"Гражданская гвардия спасла нас, осколки они не колеблясь разместили нос своего патрульного катера прямо перед косатками", — рассказал один из членов экипажа арендованной лодки.

Касатка чуть не потопила яхту

Особого внимания заслуживает атака на немецкую яхту — хищники не только повредили руль, но и преследовали судно на расстоянии полумили от береговой линии. Французской лодке, которая также пострадала от нападения, понадобилось сопровождение в порт на острове Аруса.

Касатки повредили руль и преследовали судно

Биологи констатируют изменение поведения иберийских косаток (Gladis). Если раньше атаки происходили преимущественно в глубоких водах Атлантики и возле Гибралтарского пролива, то теперь хищники активизировались в мелководных эстуариях. Исследователи также впервые зафиксировали, как косатки охотятся на осьминогов — это может свидетельствовать об изменении пищевых предпочтений.

Напомним, что с 2020 года количество нападений косаток на суда у европейского побережья значительно возросло. Ученые до сих пор не имеют единой теории, объясняющей агрессивное поведение морских млекопитающих. Некоторые исследователи предполагают, что причиной могла стать травма одной из самок, тогда как другие связывают это с изменением маршрутов миграции тунца — основной пищи косаток.

