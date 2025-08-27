Курорти Іспанії перетворилися на пастки: косатки почали атакувати туристичні яхти (відео)

Іспанські морські служби рекомендують човнам не виходити у море через серію небезпечних нападів косаток біля узбережжя Галісії. Яхти стикаються з атаками хижаків на мілководних ділянках, де раніше таких інцидентів не фіксували.

Related video

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на повідомлення берегової охорони Іспанії. За останній тиждень зафіксовано кілька випадків, коли косатки таранили керма вітрильних суден у районах, традиційно безпечних для навігації.

Найбільш резонансний інцидент стався в суботу поблизу Вілаксоана в естуарії Ріа-де-Ароса, де косатки з'явилися вперше за всю історію спостережень, повідомляє The Times.

"Цивільна гвардія врятувала нас, осколики вони не вагаючись розмістили ніс свого патрульного катера прямо перед косатками", – розповів один з членів екіпажу орендованого човна.

Касатка ледве не потопила яхту

Особливої уваги заслуговує атака на німецьку яхту – хижаки не лише пошкодили кермо, але й переслідували судно на відстані півмилі від берегової лінії. Французькому човну, який також постраждав від нападу, знадобився супровід до порту на острові Аруса.

Касатки пошкодили кермо та переслідували судно

Біологи констатують зміну поведінки іберійських косаток (Gladis). Якщо раніше атаки відбувалися переважно в глибоких водах Атлантики та біля Гібралтарської протоки, то тепер хижаки активізувалися в мілководних естуаріях. Дослідники також вперше зафіксували, як косатки полюють на восьминогів – це може свідчити про зміну харчових уподобань.

Нагадаємо, що з 2020 року кількість нападів косаток на судна біля європейського узбережжя значно зросла. Вчені досі не мають єдиної теорії, що пояснює агресивну поведінку морських ссавців. Деякі дослідники припускають, що причиною могла стати травма однієї з самиць, тоді як інші пов'язують це зі зміною маршрутів міграції тунця – основної їжі косаток.

Як повідомляв Фокус, минулого року косатки вперше напали на човен за 1300 км від "гарячої точки" атак.

Фокус також писав, що косатки освоїли "місячну ходу" в океані і за цим стоїть щось жорстоке.