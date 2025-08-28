"Это опасно": эксперт объяснила, почему не следует ставить зеркало напротив кровати в спальне

Люди часто устанавливают зеркала в собственной спальне для своего комфорта, но в этом есть своя скрытая опасность. Британская исследовательница эзотерики Лиа говорит, что люстра несет также некоторые паранормальные угрозы для своего владельца.

По ее словам, именно непонимание природы зеркал и их природы, может иметь не только физические, но ментальные последствия, о чем исследовательница рассказала в своем TikTok.

Она отмечает, что это касается всех типов зеркал — настенных, напольных в углу или встроенных в дверцы шкафов. Она заявила, что зеркала являются "главной причиной" возникновения "порталов" между нашим миром и миром духов.

"У вас появятся нежелательные духи. В вашем доме будут всяческие сущности, и вы точно не захотите, чтобы я приезжала и чистила энергию от низковибрационной сущности, которая обычно оказывается не очень приятной", — предупредила она.

Лиа добавила, что причины "тревожного сна" или бессонницы может иметь отношение к расположению зеркал, и просто смена места может не решить этот вопрос. По ее убеждению, также следует не покупать старые зеркала из-за опасности влияния "предыдущих владельцев".

Несмотря на физические риски исследовательница паранормального советует закрывать люстра "тканью, пледом или чем-то подобным". Также Лиа предлагает все интересоваться приобретением новых зеркал вместо старых присутствующих.

Что говорит наука о паранормальном

Издание Science Sensei отмечает, что точно установленных фактов такой активности научным образом не было доказано. Исследователи привели истории 15 различных исследований — от призраков и полтергейстов до общения с призраками и сеансами контактов с внеземными существами.

"Неугасимая привлекательность паранормального продолжает вдохновлять как верующих, так и скептиков, стимулируя научные поиски в сфере самых загадочных опытов мира. Только строгий анализ помогает отличить миф от потенциального явления — напоминая нам о ценности критического мышления и открытого познания", — говорится в тексте исследования.

Также скептики добавляют, что связь привычных вещей и сверхъестественного имеет глубокие корни в фольклоре, психологии и популярной культуре. Именно поэтому задачей ученых является "объективная оценка соответствующими методами" проверить достоверность определенных явлений.

