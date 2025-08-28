"Це небезпечно": експертка пояснила, чому не слід ставити дзеркало навпроти ліжка в спальні

Люди часто встановлюють дзеркала у власній спальні для свого комфорту, та в цьому є своя прихована небезпека. Британська дослідниця езотерики Ліа каже, що люстро несе також деякі паранормальні загрози для свого власника.

За її словами, саме нерозуміння природи дзеркал і їх природи, може мати не тільки фізичні, але ментальні наслідки, про що дослідниця розповіла в своєму TikTok.

Вона відзначає, що це стосується всіх типів дзеркал — настінних, підлогових у кутку чи вбудованих у дверцята шаф. Вона заявила, що дзеркала є "головною причиною" виникнення "порталів" між нашим світом і світом духів.

"У вас з’являться небажані духи. У вашому домі будуть усілякі сутності, і ви точно не захочете, щоб я приїжджала і чистила енергію від низьковібраційної сутності, яка зазвичай виявляється не дуже приємною", — попередила вона.

Ліа додала, що причини "тривожного сну" або безсоння може мати стосунок до розташування люстер, і просто зміна місця може не розв'язати це питання. На її переконання, також слід не купувати старі дзеркала через небезпеку впливу "попередніх власників".

Попри фізичні ризики дослідниця паранормального радить закривати люстра "тканиною, пледом чи чимось подібним". Також Ліа пропонує всі цікавитися придбанням нових дзеркал замість старих присутніх.

Що каже наука про паранормальне

Видання Science Sensei відзначає, що достеменно встановлених фактів такої активності науковим чином не було доведено. Дослідники навели історії 15 різних досліджень — від примар і полтергейстів до спілкування з привидами та сеансами контактів з позаземними істотами.

"Невгасима привабливість паранормального продовжує надихати як віруючих, так і скептиків, стимулюючи наукові пошуки у сфері найзагадковіших досвідів світу. Тільки суворий аналіз допомагає відрізнити міф від потенційного явища — нагадуючи нам про цінність критичного мислення та відкритого пізнання", — йдеться в тексті дослідження.

Також скептики додають, що зв’язок звичних речей та надприроднього має глибокі корені у фольклорі, психології та популярній культурі. Саме тому задачею науковців є "об'єктивна оцінка відповідними методами" перевірити достеменність певних явищ.

