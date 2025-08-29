Турист пытался "напоить" слона пивом: зоозащитники и соцсети разъярены увиденным (видео)

Гражданин Испании проводил съемку в одном из национальных парков Кении, а затем дал одному из местных слонов выпить пива из бутылки. Кадры с поведением туриста разозлили зоозащитников и местных ,которые требуют наказать нарушителя.

Сейчас причастный к этому инциденту мужчина удалил видео из своих соцсетей, а делом уже занимаются местные правоохранители, сообщает BBC.

На коротком видео, как указывают журналисты, видно, как мужчина в заповеднике пьет пиво популярной в Кении марки "Tusker", а остаткам "угощает" слона. Сам турист решил подписать видео как он думал забавным сообщением, однако после шквала критики испанец быстро удалил ролик.

"Просто слон с другом-слоном", — подписал он видео, которое вызвало огромный шквал критики, в том числе среди кенийцев.

Журналисты подтвердили подлинность кадров. Все данные указывают, что съемка происходила в заповеднике Ol Jogi Conservancy в графстве Лайкипия (Центральная Кения).

"Этого никогда не должно было произойти. Мы занимаемся охраной природы и не можем допустить такого. Мы даже не позволяем людям приближаться к слонам", — сказал местный смотритель заповедника Фрэнк.

Сейчас инцидентом заинтересовались представители Kenya Wildlife Service (KWS) о нарушении правил поведения с дикими животными в заповедной зоне. Также местные узнали слона, которому турист предлагал алкоголь — им оказался самец по кличке Бупа (Bupa), которого в 1989 году во время массового отстрела животных в Зимбабве и перевезли в Кению, когда ему было восемь лет.

Слоны в Африке Фото: Открытые источники

"Он [турист] рисковал и собственной жизнью, и жизнью животного. Около 95% слонов в Кении — дикие, и такие видео создают ложное впечатление, что к ним можно подходить и подкармливать", — сообщила биолог и защитница слонов доктор Винни Киру, которая назвала поведение мужчины "опасным безумием":

Сейчас в соцсетях звучат призывы привлечь мужчину к ответственности и даже депортировать его за такой поступок. Кенийцы не скрывают своего возмущения "наглостью" туриста, который фактически "глумится над природой и животными",

Журналисты напоминают, что за последнее время в Кении произошел ряд инцидентов, где туристы нарушали правила поведения с дикими животными. В частности, на прошлой неделе группу туристов сняли во время блокирования миграции антилоп гну в заповедной зоне Масай-Мара. Люди выходили из машин, толпились на берегах реки и фактически гнали животных в воду, где подстерегали крокодилы.

После того случая министерство туризма и дикой природы Кении ужесточило правила поведения. Теперь все операторы и гиды должны следить за передвижениями туристов, дополнительно будут установлены новые предупредительные знаки, часть маршрутов будет изменена и усилена информационная работа.

