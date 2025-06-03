Пришел за крекером: большой слон посетил и бесцеремонно ограбил магазин в Таиланде (видео)

Магазин на северо-востоке Таиланда столкнулся с необычным грабителем: большой самец среди белого дня спокойно зашел в помещение, касаясь головой потолка, целенаправленно нашел рисовые крекеры и "ликвидировал" их. Слон стал известным в этой местности благодаря своим "набегам" на человеческую территорию: ранее он трапезничал в местном ресторане.

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О курьезном случае с ограблением магазина слоном рассказало издание South China Morning Post 2 июня.

Слон по имени Плай Бианг Лек проголодался и решил в поисках вкусностей посетить продуктовый магазин. Он без лишних усилий зашел сквозь дверь в магазин, чтобы найти что-то для перекуса.

Кадры, обнародованные в сети, демонстрируют, как животное спокойно и неспешно передвигается по магазину. При этом он касается головой потолка, однако его это совсем не смущает.

Когда слон нашел коробочки с рисовым крекером, то засунул туда свой хобот и вынул снеки, отправив в рот. Посмаковав вдоволь, животное так же спокойно и неспешно покинуло магазин.

Как отмечает издание, слон Плай Бианг Лек уже стал довольно известным в этой местности. Животное не впервые заходит в помещения с едой, чтобы насладиться: ранее он совершил рейд на кухню ресторана Накхонратчасима. Пока владельцы спали, слон, которого привлек запах еды, нашел на кухне вкусности и полакомился ими.

Видео завирусилось в сети и вызвало смех у пользователей. Тайцы массово пишут шуточные комментарии.

"Хочешь булочек со свининой?", — пошутил один из корреспондентов.

Другой пользователь шутливо спросил у слона, не забыл ли он вдруг заплатить за еду.

В Таиланде на улицах часто можно увидеть диких слонов

По данным издания, в Таиланде присутствует достаточно большая популяция слонов. По разным подсчетам, их популяция колеблется от 3700 до 4400 особей, разбросанных по десяткам национальных парков.

Однако из-за строительства и давления на территории национальных парков эти животные довольно часто покидают их пределы, отправляясь на поиски пищи. Поэтому они нередко становятся героями курьезных роликов.

Напомним, 2 июня в сети показали кадры, как камера для животных сняла что-то необычное на лестнице.

9 мая издание WKBN-TV 7 рассказало, как наглец-медведь пробрался на пасеку, а потом украл оттуда улей.