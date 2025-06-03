Прийшов за крекером: великий слон відвідав та безцеремонно пограбував крамницю у Таїланді (відео)

Крамниця на північному сході Таїланду зіткнулася з незвичайним грабіжником: великий самець серед білого дня спокійно зайшов до приміщення, торкаючись головою стелі, цілеспрямовано знайшов рисові крекери та "ліквідував" їх. Слон став відомим у цій місцевості завдяки своїм "набігам" на людську територію: раніше він мав трапезу у місцевому ресторані.

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Про курйозний випадок із пограбуванням магазину слоном розповіло видання South China Morning Post 2 червня.

Слон на ймення Плай Біанг Лек зголоднів і вирішив у пошуках смаколиків завітати до продуктового магазину. Він без зайвих зусиль зайшов крізь двері до крамниці, аби знайти щось для перекусу.

Кадри, оприлюднені у мережі, демонструють, як тварина спокійно та неспішно пересувається магазином. При цьому він торкається головою стелі, однак його це зовсім не бентежить.

Коли слон знайшов коробочки із рисовим крекером, то засунув туди свого хобота й вийняв снеки, відправивши до рота. Посмакувавши вдосталь, тварина так само спокійно та неспішно покинула крамницю.

Як зазначає видання, слон Плай Біанг Лек вже став доволі відомим у цій місцевості. Тварина не вперше заходить до приміщень з їжею, аби посмакувати: раніше він здійснив рейд на кухню ресторану Накхонратчасіма. Поки власники спали, слон, якого привабив запах їжі, знайшов на кухні смаколики й поласував ними.

Відео завірусилося у мережі й викликало сміх у користувачів. Тайці масово пишуть жартівливі коментарі.

"Хочеш булочок зі свининою?", — пожартував один із дописувачів.

Інший користувач жартівливо запитав у слона, чи він раптом не забув заплатити за їжу.

У Таїланді на вулицях часто можна побачити диких слонів

За даними видання, у Таїланді присутня досить велика популяція слонів. За різними підрахунками, їх популяція коливається від 3700 до 4400 особин, розкиданих по десятках національних парків.

Однак через будівництво й тиск на території національних парків ці тварини доволі часто покидають їх межі, відправляючись на пошуки їжі. Тому вони нерідко стають героями курйозних роликів.

Нагадаємо, 2 червня у мережі показали кадри, як камера для тварин зняла щось незвичайне на сходах.

9 травня видання WKBN-TV 7 розповіло, як нахаба-ведмідь пробрався на пасіку, а тоді вкрав звідти вулик.