Турист намагався "напоїти" слона пивом: зоозахисники та соцмережі розлючені побаченим (відео)

Громадянин Іспанії проводив зйомку в одному з національних парків Кенії, а потім дав одному з місцевих слонів випити пива з пляшки. Кадри з поведінкою туриста розлютили зоозахисників і місцевих ,які вимагають покарати порушника.

Наразі причетний до цього інциденту чоловік видалив відео зі своїх соцмереж, а справою вже займаються місцеві правоохоронці, повідомляє BBC.

На коротку відео, як вказують журналісти, видно, як чоловік у заповіднику п’є пиво популярної в Кенії марки "Tusker", а залишкам "пригощає" слона. Сам турист вирішив підписати відео як він думав кумедним дописом, однак після шквалу критики іспанець швидко видалив ролик.

"Просто слон із другом-слоном", — підписав він відео, яке викликало величезний шквал критики, зокрема серед кенійців.

Журналісти підтвердили автентичність кадрів. Усі дані вказують, що зйомка відбувалася в заповіднику Ol Jogi Conservancy у графстві Лайкіпія (Центральна Кенія).

"Цього ніколи не мало статися. Ми займаємося охороною природи й не можемо допустити такого. Ми навіть не дозволяємо людям наближатися до слонів", — сказав місцевий наглядач заповідника Френк.

Наразі інцидентом зацікавилися представники Kenya Wildlife Service (KWS) щодо порушення правил поведінки з дикими тваринами у заповідній зоні. Також місцеві впізнали слона, якому турист пропонував алкоголь — ним виявився самець з кличкою Бупа (Bupa), якого у 1989 році під час масового відстрілу тварин у Зімбабве й перевезли до Кенії, коли йому було вісім років.

"Він [турист] ризикував і власним життям, і життям тварини. Близько 95% слонів у Кенії — дикі, і такі відео створюють хибне враження, що до них можна підходити й підгодовувати", — повідомила біологиня та захисниця слонів доктор Вінні Кіру, яка назвала поведінку чоловіка "небезпечним безглуздям":

Наразі в соцмережах лунають заклики притягнути чоловіка до відповідальності та навіть депортувати його за такий вчинок. Кенійці не приховують свого обурення "нахабністю" туриста, який фактично "глумиться над природою та тваринами",

Журналісти нагадують, що за останній час у Кенії сталася низка інцидентів, де туристи порушували правила поведінки з дикими тваринами. Зокрема минулого тижня групу туристів зняли під час блокування міграції антилоп гну в заповідній зоні Масай-Мара. Люди виходили з машин, юрмилися на берегах річки й фактично гнали тварин у воду, де чатували крокодили.

Після того випадку міністерство туризму й дикої природи Кенії посилило правила поведінки. Тепер усі оператори та гіди мають стежити за пересуваннями туристів, додатково буде встановлено нові попереджувальні знаки, частину маршрутів буде змінено та посилено інформаційну роботу.

