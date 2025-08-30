"Кровавые слезы" на известной статуе Девы Марии оказались обманом: что говорят специалисты (фото)

Всемирно известная статуя Девы Марии в Италии, известная также как Мадонна ди Тревиньяно, оказалась в центре громкого скандала. Следователи обнаружили, что опекунша статуи Джизелла Кардиа может быть непосредственно причастна к появлению "божественного феномена".

Ученые провели исследование образцов и пришли к выводу, что появление загадочных "слез" имеет простое объяснение, сообщает Daily Express.

Сюжет телеканала RAI о разоблачении обмана со слезами на статуе Девы Марии

Журналисты пишут, что с 2016 года фигура Богородицы стала местом поклонения для тысяч верующих. Каждого третьего числа ежемесячно люди сходились на холм к часовне, где стояла статуя, чтобы слушать пророчества и порой участвовать в так называемых "трапезах".

Джизелла Кардиа даже уверяла, что Богородица однажды "умножила" блюда, а на фигуре начали появляться "сверхъестественные признаки", в частности похожие на слезы кровавого цвета. Для многих это стало подтверждением чуда, но в целом ряд людей начали сомневаться в этом.

В частности, одни предполагали, что используется свиная кровь, другие подозревали владелицу статуи в простой наживе. Два года назад жители поселка Тревиньяно даже наняли частного детектива, и в конце концов к делу подключились прокуроры и карабинеры.

В феврале 2025-го наступил переломный момент — образцы "слез" прошли анализ ДНК, который раскрыл тайну. Оказалось, что красная жидкость принадлежала не животным, а самой Джизелле Кардии.

Джизелла Кардия наносила свою кровь, выдавая ее за слезы Девы Марии Фото: Открытые источники

Следователь Ахилле Коэн-Тавор назвал это "прорывом в отделении веры от мошенничества", хотя и воздержался от окончательных выводов. Для прокуратуры результаты стали ключевым доказательством в деле о мошенничестве: женщину обвиняют в присвоении пожертвований, собранных якобы на центр для больных детей.

Еще раньше от этой истории отмежевался Ватикан. Представитель Святого Престола сообщил, что в случае "Мадонны ди Тревиньяно" нет ничего сверхъестественного, а верующих призвали к спокойствию и пониманию, что вера "не базируется на непроверенных свидетельствах".

В то же время сама подозреваемая в обмане не признается, а ее адвокат Соланж Марчиньоли пытается разоблачить результаты исследований. В частности она говорит, что в утреннем ДНК есть не только один биоматериал ее подзащитной, а частицы крови могли попасть на статую через прикосновения, поцелуи и молитвы.

Скандал с опекуншей статуи повлиял на жизнь мошенницы — она оставила свой дом в поселке, исчезла из публичного пространства и не сообщает даже адвокату о месте пребывания. Сейчас полиция объявила в розыск обманщицу по факту присвоения средств и мошенничество.

Ранее Фокус сообщал о похожей статуе Девы Марии в Мексике. После сообщения о необычном событии сотни любопытных верующих и скептиков направились к месту поклонения, чтобы лично убедиться в этом.

Впоследствии стало известно, как статуя Девы Марии "моргает" присутствующим. Свидетели клянутся, что она закрывала и открывала глаза, когда она была выставлена в базилике Святого Иоанна Крестителя.