"Криваві сльози" на відомій статуї Діви Марії виявилися обманом: що кажуть фахівці (фото)

Всесвітньо відома статуя Діви Марії в Італії, відома також як Мадонна ді Тревіньяно, опинилася в центрі гучного скандалу. Слідчі виявили, що опікунка статуї Джізелла Кардіа може бути безспосередньо причетна до появи "божественного феномену".

Вчені провели дослідження зразків і прийшли до висновку, що поява загадкових "сліз" має просте пояснення, повідомляє Daily Express.

Сюжет телеканалу RAI про викриття обману зі сльозами на статуї Діви Марії

Журналісти пишуть, що з 2016 року фігура Богородиці стала місцем поклоніння для тисяч вірян. Кожного третього числа щомісяця люди сходилися на пагорб до каплиці, де стояла статуя, щоб слухати пророцтва і часом брати участь у так званих "трапезах".

Джізелла Кардіа навіть запевняла, що Богородиця одного разу "помножила" страви, а на фігурі почали з’являтися "надприродні ознаки", зокрема схожі на сльози кривавого кольору. Для багатьох це стало підтвердженням чуда, та загалом низка людей почала сумніватися в цьому.

Зокрема, одні припускали, що використовується свиняча кров, інші підозрювали власницю статуї в простій наживі. Два роки тому мешканці селища Тревіньяно навіть найняли приватного детектива, і зрештою до справи долучилися прокурори та карабінери.

У лютому 2025-го настала переломна мить — зразки "сліз" пройшли аналіз ДНК, який розкрив таємницю. Виявилося, що червона рідина належала не тваринам, а самій Джізеллі Кардії.

Джізелла Кардія наносила свою кров, видаючи їх за сльози Діви Марії Фото: Відкриті джерела

Слідчий Ахілле Коен-Тавор назвав це "проривом у відділенні віри від шахрайства", хоча й утримався від остаточних висновків. Для прокуратури результати стали ключовим доказом у справі про шахрайство: жінку звинувачують у привласненні пожертв, зібраних нібито на центр для хворих дітей.

Ще раніше від цієї історії відмежувався Ватикан. Представник Святого Престолу повідомив, що в випадку "Мадонни ді Тревіньяно" немає нічого надприродного, а вірян закликали до спокою та розуміння, що віра "не базується на неперевірених свідченнях".

Водночас сама підозрювана в обмані не зізнається, а її адвокатка Соланж Марчіньйолі намагається викрити результати досліджень. Зокрема вона каже, що в зранку ДНК є не лише один біоматеріал її підзахисної, а частки крові могли потрапити на статую через дотики, поцілунки та молитви.

Скандал з опікункою статуї вплинув на життя шахрайки — вона залишила свій дім у селищі, зникла з публічного простору та не повідомляє навіть адвокатці про місце перебування. Наразі поліція оголосила в розшук обманщицю за фактом присвоєння коштів і шахрайство.

