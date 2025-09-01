12 лет назад женщина сказала мужчине "нет", а теперь хочет отношений: что изменилось (фото)

Житель США рассказал, что 12 лет назад ему понравилась одна женщина, но она отказала ему. Недавно он получил сообщение, где она приглашала его на кофе, и теперь мужчина не знает, как ему поступить в этой ситуации.

По словам героя истории, он сомневается в том, что такое предложение имеет лишь интерес из-за того, как он с уважением относился к ней, говорится в заметке автора в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 3,3 тыс. реакций и сотни комментариев. Герой истории рассказывает, что когда ему было чуть за двадцать, он пригласил одну женщину на свидание, но получил отказ.

"Она вежливо отказала: ничего драматического, просто из тех моментов, которые остаются в памяти. Жизнь шла дальше, мы потеряли связь, и я особо об этом не думал", — признается американец.

Недавно он получил сообщение, в котором эта женщина предложила встретиться. Она написала, что всегда помнила, каким он был добрым еще тогда, а потому предлагает увидеться за кофе.

"На первый взгляд, это звучит приятно, но внутри меня остаются противоречивые ощущения: прошло уже более 12 лет, я за это время строил свою жизнь, работал над собой, оставался последовательным. У нее же был собственный путь — отношения, опыт, выбор, в котором для меня места не было. Теперь она — мать-одиночка двоих детей, я понимаю, без вопросов. Но почему именно сейчас? Почему она решила выйти на связь после стольких лет?", — рассказывает мужчина.

Он признается, что его сомнения основаны на том, что она "смотрит на меня иначе не потому, что я действительно изменился или стал для нее ценным, а просто потому, что обстоятельства изменились". Также он подозревает, что не знает, действительно ли женщина желает отношений с ним, или он стал для нее "удобным вариантом".

"Я понимаю, что люди меняются, и, возможно, она искренне видит меня в новом свете. Но все же меня гложет мысль: если тогда я был "недостаточно хорош", то почему теперь должен быть запасным планом?" — резюмирует свои мысли американец.

В комментариях к вирусному посту мужчины, комментаторы обратили тоже внимание на эти две стороны медали. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Возможно, ты сам ответил на свой вопрос. Ты уже не испытываешь того влечения к ней, когда тебе было около двадцати";

"Я советую не связываться. Она отказала тебе тогда и могла бы построить жизнь с тобой, когда ты был молодым. А теперь, когда ты имеешь стабильную жизнь, то ищи того, кто будет любить тебя за именно то, кем ты есть, а не потому, что ты можешь содержать ее и детей";

"Я бы вежливо отказал без лишней драмы. И да, ей просто нужен кто-то, кто будет заботиться о ней и двух ее детях";

"Я сама мать-одиночка двоих детей и 15 лет была одинокой. Если бы вы оба поддерживали связь как друзья и оба остались одинокими и захотели попробовать отношения — это я могу понять. Но случайно писать после 12 лет — это попытка найти замену";

"Ты сказал себе все, что должен был услышать. Ты десятилетия строил свою жизнь, был ответственным и развивался. Она же десять лет развлекалась и гуляла. Теперь ты — лишь тупо "банкомат" для нее и двух ее детей".

