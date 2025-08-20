Слезы, смех и объятия: женщины реагируют на внезапное присутствие любимых (видео)

Мужчины всего мира присоединились к тренду, где снимают реакцию любимых женщин, когда те неожиданно видят своих избранников. Ролик с подборкой забавных реакций женщин на неожиданное присутствие рядом мужчин стал вирусным и вызвал массу положительных комментариев.

Related video

Девушки, которые идут по своим делам сначала не замечают возлюбленных, но заметив любимого мужчину по-разному реагируют на избранников, как это заметно на видео в Reddit.

Ролик с реакцией девушек на своих избранников стал вирусным — набрал более 34 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как мужчины снимают на видео своих возлюбленных, которые сначала не замечают бойфрендов, но через мгновение на лицах избранниц проступает улыбка, а затем те быстро пытаются добраться до любимого человека.

В подборке забавных реакций женщин на неожиданное появление мужчин видны различные локации — магазин, торговый центр, борт самолета, почту и даже посреди оживленной улицы. Также девушки не сдерживают себя в эмоциях, быстро и забавно бегут в сторону любимых.

"Любовь — это то чувство, которое можно только заслужить, но невозможно купить!", — говорится в описании к видео.

Точно неизвестно места и время съемок этих встреч. Пользователи в сети высказали мнение, что ряд этих встреч происходил в США, Малайзии и Южной Америке.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному видео, пользователи выражали восхищение и говорили, что тоже замечали за любимыми такую реакцию. Больше всего пользователям нравились такие ответы:

"Так мило. Я всегда называл такую встречу "бегом на радостях". Это может быть так трогательно"

"Это видео — доказательство того, что примерно 80% женщин превращаются в пингвинов, когда видят своего любимого. Радость не скрыть!";

"Нравится, что некоторые из них устраивают настоящий бег на радостях";

"Если моя любимая не устраивает такой бег, когда видит меня, значит, это не мой человек, лол";

"Для счастья стоит увидеть самого дорогого человека среди незнакомцев, правда же?"

