Неожиданный поворот: девушка решила познакомить парня со своей семьей на первом свидании

25-летняя Лорен Суонсон из США познакомила Джона со своими родителями, сестрой и даже собакой прямо у дверей дома перед их первым свиданием. Неожиданное решение стало вирусным в сети.

Related video

Девушка сняла момент на видео и опубликовала в TikTok. Ролик стремительно стал вирусным, набрав свыше 291 тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.

Познакомить вторую половинку с семьей — шаг волнительный, и обычно его откладывают. Но 25-летняя Лорен Суонсон из Вашингтона (США) решила сделать иначе. Ее избранник Джон встретил всю ее семью прямо на пороге, еще до первого свидания.

Американка рассказала, что они познакомились на дне рождении у друзей и быстро нашли общий язык. Перед свиданием в ресторане у моря парень решил зайти за ней домой, где его ждали родители, сестра, бойфренд сестры и даже собака.

"Я почему-то сказала семье, что ему 34, хотя ему 28. Он был в рваных джинсах и смущен, что его восприняли как старшего парня, который еще и носит узкие джинсы", — вспоминает Лорен.

К счастью, вся семья тепло встретила Джона, отметив его вежливость и чувство юмора. На кадрах видно, как Джон с цветами в руках спокойно жмет руки всем членам семьи, гладит собаку и старается держаться уверенно.

К счастью, вся семья тепло встретила Джона Фото: newsweek

После встречи пара отправилась в ресторан, а затем зашла в магазин на пляже, где их ждал неожиданный знак судьбы. На полке они заметили игрушечного синего слона — единственного среди десятков серых. Для Джона, который когда-то молился о знаке свыше, это стало подтверждением их связи.

"Мы купили его и с того дня ни о чем не пожалели", — рассказала Лорен.

Реакция соцсетей

Комментаторы TikTok разделились. Одни восхитились поступком, другие признались, что на месте Джона убежали бы:

"Этот парень был бесценен с самого начала";

"Это должно быть стандартом для каждой женщины. Уважаю";

"О, как приятно видеть, что он это сделал. Мне это очень нравится".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина поверил, что женится на королеве красоты. Пенсионер из Бельгии поверил, что общается с настоящей моделью Софи Вузелан. Мужчина проехал 800 км и перевел 25 000 фунтов стерлингов (почти 1,4 млн гривен) мошенникам, но узнал, что его обманули.

Также стало известно, что миллионер Джо Грогана умер через день после тайной свадьбы с сиделкой Лизой Флаэрти. Суд отказался проводить повторную экспертизу. Родные не согласны и требуют расследования.