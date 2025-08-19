Несподіваний поворот: дівчина вирішила познайомити хлопця зі своєю сім'єю на першому побаченні

25-річна Лорен Суонсон зі США познайомила Джона зі своїми батьками, сестрою і навіть собакою просто біля дверей будинку перед їхнім першим побаченням. Несподіване рішення стало вірусним у мережі.

Дівчина зняла момент на відео і опублікувала в TikTok. Ролик стрімко став вірусним, набравши понад 291 тисячу переглядів і десятки тисяч лайків.

Познайомити другу половинку з родиною — крок хвилюючий, і зазвичай його відкладають. Але 25-річна Лорен Суонсон із Вашингтона (США) вирішила зробити інакше. Її обранець Джон зустрів усю її родину просто на порозі, ще до першого побачення.

Американка розповіла, що вони познайомилися на дні народженні в друзів і швидко знайшли спільну мову. Перед побаченням у ресторані біля моря хлопець вирішив зайти за нею додому, де на нього чекали батьки, сестра, бойфренд сестри і навіть собака.

"Я чомусь сказала родині, що йому 34, хоча йому 28. Він був у рваних джинсах і збентежений, що його сприйняли як старшого хлопця, який ще й носить вузькі джинси", — згадує Лорен.

На щастя, вся сім'я тепло зустріла Джона, відзначивши його ввічливість і почуття гумору. На кадрах видно, як Джон із квітами в руках спокійно тисне руки всім членам сім'ї, гладить собаку і намагається триматися впевнено.

Після зустрічі пара вирушила в ресторан, а потім зайшла в магазин на пляжі, де на них чекав несподіваний знак долі. На полиці вони помітили іграшкового синього слона — єдиного серед десятків сірих. Для Джона, який колись молився про знак згори, це стало підтвердженням їхнього зв'язку.

"Ми купили його і з того дня ні про що не пошкодували", — розповіла Лорен.

Реакція соцмереж

Коментатори TikTok розділилися. Одні захопилися вчинком, інші зізналися, що на місці Джона втекли б:

"Цей хлопець був безцінний із самого початку";

"Це має бути стандартом для кожної жінки. Поважаю";

"О, як приємно бачити, що він це зробив. Мені це дуже подобається".

