Сльози, сміх і обійми: жінки реагують на раптову присутність коханих (відео)

Чоловіки всього світу долучилися до тренду, де знімають реакцію коханих жінок, коли ті неочікувано бачать своїх обранців. Ролик з добіркою кумедних реакцій жінок на неочікувану присутність поруч чоловіків став вірусним і викликав масу позитивних коментарів.

Дівчата, які йдуть в своїх справах спочатку не помічають коханих, але помітивши коханого чоловіка по-різному реагують на обранців, як це помітно на відео в Reddit.

Ролик з реакцією дівчат на своїх обранців став вірусним — набрав понад 34 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як чоловіки знімають на відео своїх коханих, які спочатку не помічають бойфрендів, але за мить на обличчях обраниць проступає посмішка, а потім ті швидко намагаються дістатися коханої людини.

В добірці кумедних реакцій жінок на неочікувану появу чоловіків видно різні локації — магазин, торгівельний центр, борт літака, пошту та навіть посеред жвавої вулиці. Також дівчата не стримують себе в емоціях, швидко та кумедно біжать в бік коханих.

"Любов — це те почуття, яке можна лише заслужити, але неможливо купити!", — йдеться в описі до відео.

Точно невідомо місця та час зйомок цих зустрічей. Користувачі в мережі висловили думку, що низка цих зустрічей відбувалася в США, Малайзії та Південній Америці.

У коментарях до популярного відео, користувачі висловлювали захоплення та говорили, що теж помічали за коханими таку реакцію. Найбільше юзерам довподоби були такі відповіді:

"Так мило. Я завжди називав таку зустріч "бігом на радощах". Це може бути так зворушливо"

"Це відео — доказ того, що приблизно 80% жінок перетворюються на пінгвінів, коли бачать свого коханого. Радість не приховати!";

"Подобається, що дехто з них влаштовує справжній біг на радощах";

"Якщо моя кохана не влаштовує такий біг, коли бачить мене, значить, це не моя людина, лол";

"Для щастя варто побачити найдорожчу людину посеред незнайомців, правда ж?"

