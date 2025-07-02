Метр до дверей: жінка "епічно" впустила замовлену піцу, розсмішивши соцмережі (відео)

Британка замовила піцу та поверталася додому, однак за кілька метрів від будинку впустила замовлення. Користувачі в мережі відверто посміялися з курйозної ситуації та її лайливої реакції на втрачений перекус.

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Британка Емі Кларк опинилася у курйозній ситуації — коли до вхідних дверей лишилося два метри, вона ненавмисно впустила замовлену піцу, що її дуже розізлило і вона вилаялася. Момент з цим "епічним падінням" зафіксувала камера біля дому, а відео жінка розмістила на своїй сторінці в Tiktok.

Курйозний епізод стався з жінкою в неділю, 29 червня. Тоді Емі разом зі своїм замовленням — двома шматками томатної піци з сиром — йшла до вхідних дверей, де стояв її чоловік Раян. В якусь мить з рук жінки вислизає пакет і потім падає на землю, а через мить — піца вилітає з пакунку.

Через секунду жінка дивиться на впущену їжу, проходить мимо неї та гучно лається, використовуючи лайку "F**k". Після чого наприкінці ролику помітно, що чоловік жінки Раян побачив цей епізод і посміхається з курйозного моменту.

"Я була зла, а водночас дуже розчарована, бо відверто кажучи була дуже голодною. Я зайшла у Greggs та взяла з собою два шматки піци. І ось тут сталося те, що я впустила її догори вниз прямо на траву з землею", — розповіла жінка про курйозний епізод Whatsthe Jam.

Жінка зазначає, що побачений ролик розсмішив її друзів і батьків. Однак вони зауважили, що не розуміють, чому вона не підійняла їжу протягом 20 секунд, не позбулася бруду та потім з'їла багатостраждальну піцу.

"Та буквально за 20 секунд після цього, я побачила, як прилетіла чайка та з'їла її", — розповіла завершення історії Емі та пояснила, чому таки не підняла замовлення з землі.

Реакція користувачів

В коментарях до відео, користувачі активно ставили смайлики зі сміхом, показуючи своє ставлення до ситуації. Деякі юзери намагалися зрозуміти, чому так сталося і чому Емі "не підійняла піцу, аз яку заплатила".

Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"О Боже!";

"А якже правило 30 секунд?";

"Нині за такої економії можна було б й з'їсти після падіння";

"Чоловік явно отримає на горіхи за цей сміх наприкінці";

"Епічно впало! Шкода, що вся справа — у ключах".

Раніше повідомлялося, як кур'єр їсть піцу клієнтів і намагається це приховати. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 6 мільйонів переглядів.

Згодом стало відомо, як рептилія завадила доставити клієнтці піцу. Коли жінка відчинила двері та побачила замість кур'єра поліцейського: виявилося, що працівника не пропустив 2,5-метровий плазун.