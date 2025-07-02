Метр до двери: женщина "эпично" уронила заказанную пиццу, рассмешив соцсети (видео)

Британка заказала пиццу и возвращалась домой, однако в нескольких метрах от дома уронила заказ. Пользователи в сети откровенно посмеялись над курьезной ситуацией и ее ругательной реакцией на потерянный перекус.

Related video

Британка Эми Кларк оказалась в курьезной ситуации — когда до входной двери осталось два метра, она нечаянно уронила заказанную пиццу, что ее очень разозлило и она выялаялась. Момент с этим "эпическим падением" зафиксировала камера возле дома, а видео женщина разместила на своей странице в Tiktok.

Курьезный эпизод произошел с женщиной в воскресенье, 29 июня. Тогда Эми вместе со своим заказом — двумя кусками томатной пиццы с сыром — шла к входной двери, где стоял ее муж Райян. В какой-то момент из рук женщины выскальзывает пакет и затем падает на землю, а через мгновение — пицца вылетает из пакета.

Через секунду женщина смотрит на упущенную еду, проходит мимо нее и громко ругается, используя ругательство "F**k". После чего в конце ролика заметно, что муж женщины Райан увидел этот эпизод и улыбается с курьезного момента.

"Я была зла, и одновременно очень разочарована, потому что откровенно говоря была очень голодной. Я зашла в Greggs и взяла с собой два куска пиццы. И вот тут произошло то, что я уронила ее верх ногами прямо на траву с землей", — рассказала женщина о курьезном эпизоде Whatsthe Jam.

Женщина отмечает, что увиденный ролик рассмешил ее друзей и родителей. Однако она заметила, что не понимают, почему она не подняла еду в течение 20 секунд, не избавилась от грязи и затем съела многострадальную пиццу.

"Но буквально через 20 секунд после этого, я увидела, как прилетела чайка и съела ее", — рассказала завершение истории Эми и объяснила, почему же не подняла заказ с земли.

Реакция пользователей

В комментариях к видео, пользователи активно ставили смайлики со смехом, показывая свое отношение к ситуации. Некоторые юзеры пытались понять, почему так произошло и почему Эми "не подняла пиццу, аз которую заплатила".

Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"О, Боже!";

"А как же правило 30 секунд?";

"Сейчас при такой экономии можно было бы и съесть после падения";

"Мужчина явно получит свое за этот смех в конце";

"Эпично упало! Жаль, что все дело — в ключах".

Ранее сообщалось, как курьер ест пиццу клиентов и пытается это скрыть. Ролик стал вирусным и быстро набрал более 6 миллионов просмотров.

Впоследствии стало известно, как рептилия помешала доставить клиентке пиццу. Когда женщина открыла дверь и увидела вместо курьера полицейского: оказалось, что работника не пропустило 2,5-метровое пресмыкающееся.