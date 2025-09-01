12 років тому жінка сказала чоловікові "ні", а тепер хоче стосунків: що змінилось (фото)

Мешканець США розповів, що 12 років тому йому сподобалася одна жінка, але вона відмовила йому. Нещодавно він отримав повідомлення, де вона запрошувала його на каву, та тепер чоловік не знає, як йому вчинити в цій ситуації.

За словами героя історії, він сумнівається в тому, що така пропозиція має лише інтерес через те, як він з повагою ставився до неї, йдеться в дописі автора в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало вірусним — набрало понад 3,3 тис. реакцій та сотні коментарів. Герой історії розповідає, що коли йому було трохи за двадцять, він запросив одну жінку на побачення, але отримав відмову.

"Вона ввічливо відмовила: нічого драматичного, просто з тих моментів, які залишаються в пам’яті. Життя йшло далі, ми втратили зв’язок, і я особливо про це не думав", — зізнається американець.

Нещодавно він отримав повідомлення, в якому ця жінка запропонувала зустрітися. Вона написала, що завжди пам'ятала, яким він був добрим ще тоді, а тому пропонує побачитися за кавою.

"На перший погляд, це звучить приємно, але всередині мене залишаються суперечливі відчуття: минуло вже понад 12 років, я за цей час будував своє життя, працював над собою, залишався послідовним. Вона ж мала власний шлях — стосунки, досвід, вибір, у якому для мене місця не було. Тепер вона — мати-одиначка двох дітей, я розумію, без питань. Але чому саме зараз? Чому вона вирішила вийти на зв’язок після стількох років?", — розповідає чоловік.

Жінка запрошує чоловіка на побачення, якому раніше відмовила в стосунках Фото: Unsplash

Він зізнається, що його сумніви базуються на тому, шо вона "дивиться на мене інакше не тому, що я справді змінився чи став для неї цінним, а просто тому, що обставини змінилися". Також він підозрює, що не знає, чи справді жінка бажає стосунків з ним, чи він став для неї "зручним варіантом".

"Я розумію, що люди змінюються, і, можливо, вона щиро бачить мене у новому світлі. Але все ж мене гризе думка: якщо тоді я був "недостатньо хороший", то чому тепер маю бути запасним планом?" — резюмує свої думки американець.

У коментарях до вірусного посту чоловіка, коментатори звернули теж увагу на ці дві сторони медалі. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Можливо, ти сам відповів на своє запитання. Ти вже не відчуваєш того потягу до неї, коли тобі було близько двадцяти";

"Я раджу не зв'язуватися. Вона відмовила тобі тоді та могла б побудувати життя з тобою, коли ти був молодим. А тепер, коли ти маєш стабільне життя, то шукай того, хто любитиме тебе за саме те, ким ти є, а не тому, що ти можеш утримувати її та дітей";

"Я б ввічливо відмовив без зайвої драми. І так, їй просто потрібен хтось, хто буде піклуватися про неї і двох її дітей";

"Я сама мати-одиначка двох дітей і 15 років була самотньою. Якби ви обидва підтримували зв’язок як друзі й обидва залишилися самотніми та захотіли спробувати стосунки — це я можу зрозуміти. Але випадково писати після 12 років — це спроба знайти заміну";

"Ти сказав собі все, що мав почути. Ти десятиліття будував своє життя, був відповідальним і розвивався. Вона ж десять років розважалася й гуляла. Тепер ти — лише тупо "банкомат" для неї та двох дітей".

