Отложила 2 миллиона в 21 год: работница McDonald's раскрыла 5 секретов экономии

21-летняя менеджер McDonald's из Соединенного Королевства накопила более £54 тысячи (2 млн 743 тыс грн) и поделилась лайфхаками, которые помогли ей отложить деньги на собственное жилье. Ее советы набирают популярность в соцсетях.

21-летняя Стелла Маккормик из Великобритании смогла отложить £54 000 (2 млн 743 тыс. грн) и поделилась пятью правилами экономии, которые помогают ей строить финансовую стабильность. Девушка работает менеджером в McDonald's и признается, что сейчас главная цель ее сбережений — собственное жилье.

Стелла жила вместе с матерью до 19 лет, платя около £150 (7 тыс. 620 грн) в месяц за аренду. Она признает, что это было привилегией, однако убеждена: ее советы смогут использовать все, кто стремится накапливать.

В соцсетях девушка поделилась пятью секретами финансовой дисциплины:

Ведите учет расходов

По мнению Стеллы, главное — знать, куда уходят деньги. Она советует записывать все платежи ежемесячно, чтобы избежать хаоса в собственных финансах.

Планируйте питание

Менеджер говорит, что простой список блюд на неделю поможет избежать лишних трат в супермаркете. Эту привычку ей привили мама и отчим.

Создавайте списки желаний

Еще с 16 лет Стелла записывает покупки, которые хочет сделать, и возвращается к этому списку через месяц. Часто выясняется, что вещь уже не нужна, а деньги остаются в бюджете.

Устанавливайте финансовые цели

Она убеждена: достижимые задачи мотивируют экономить. Маленькие победы позволяют постепенно двигаться к большим финансовым результатам.

Инвестируйте

Кроме накоплений на счетах и облигациях, девушка вкладывает деньги, чтобы они приносили пассивный доход. Перед этим она советует тщательно изучать рынок.

Стелла отмечает, что именно сочетание этих методов помогло ей сэкономить значительную сумму в таком молодом возрасте.

Видео с ее советами в TikTok уже набрало почти 40 тысяч просмотров и сотни комментариев. Пользователи восхищаются практичностью ее лайфхаков.

"Вау, прекрасно, молодец, девушка", — написал один из комментаторов. Другой добавил: "С таким мышлением вы точно станете миллионершей".

Стелла ответила, что работает с 16 лет — сначала после колледжа, а сейчас занимает должность менеджера в McDonald's.

