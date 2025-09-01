Заощадила 2 мільйони у 21 рік: працівниця McDonald's розкрила 5 секретів економії

21-річна менеджерка McDonald's зі Сполученого Королівства накопичила понад £54 тисячі (2 млн 743 тис грн) та поділилася лайфхаками, які допомогли їй відкласти гроші на власне житло. Її поради набирають популярності у соцмережах.

21-річна Стелла Маккормік з Великої Британії змогла відкласти £54 000 (2 млн 743 тис. грн) та поділилася п’ятьма правилами економії, які допомагають їй будувати фінансову стабільність. Дівчина працює менеджеркою у McDonald's і зізнається, що зараз головна мета її заощаджень – власне житло.

Стелла жила разом із матір’ю до 19 років, сплачуючи близько £150 (7 тис. 620 грн) на місяць за оренду. Вона визнає, що це було привілеєм, однак переконана: її поради зможуть використати всі, хто прагне накопичувати.

У соцмережах дівчина поділилася п’ятьма секретами фінансової дисципліни:

Ведіть облік витрат

На думку Стелли, головне – знати, куди йдуть гроші. Вона радить записувати всі платежі щомісяця, щоб уникнути хаосу у власних фінансах.

Плануйте харчування

Менеджерка каже, що простий список страв на тиждень допоможе уникнути зайвих витрат у супермаркеті. Цю звичку їй прищепили мама та вітчим.

Створюйте списки бажань

Ще з 16 років Стелла занотовує покупки, які хоче зробити, і повертається до цього списку через місяць. Часто з’ясовується, що річ уже не потрібна, а гроші залишаються в бюджеті.

Встановлюйте фінансові цілі

Вона переконана: досяжні завдання мотивують економити. Маленькі перемоги дозволяють поступово рухатися до більших фінансових результатів.

Інвестуйте

Окрім накопичень на рахунках і облігаціях, дівчина вкладає гроші, щоб вони приносили пасивний дохід. Перед цим вона радить ретельно вивчати ринок.

Стелла наголошує, що саме поєднання цих методів допомогло їй заощадити значну суму у такому молодому віці.

Відео з її порадами у TikTok уже набрало майже 40 тисяч переглядів та сотні коментарів. Користувачі захоплюються практичністю її лайфхаків.

"Вау, чудово, молодець, дівчино", – написав один із коментаторів. Інший додав: "З таким мисленням ви точно станете мільйонеркою".

Стелла відповіла, що працює з 16 років – спочатку після коледжу, а нині обіймає посаду менеджерки в McDonald's.

