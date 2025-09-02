Мужчина хотел убрать камень возле дома, а выкопал 10-тонную глыбу из ледникового периода

31-летний учитель из Индианаполиса Брендан Дудас решил на каникулах справиться с камнем, который мешал косить траву возле его дома. Но простая идея превратилась в настоящее приключение, которое приковало внимание соцсетей.

Мужчина думал, что он наткнулся на небольшой камень, но оказалось — это была 10-тонная глыба возрастом до 15 тысяч лет, рассказал американец в своем Tiktok.

Ролик мужчины стал вирусным — набрал более 9 млн просмотров. По словам Брендана, он постоянно смотрел на эту глыбу во дворе и наконец, от нечего делать во время летних каникул, решил выкопать ее.

Но уже первые шаги дали понять: его "камешек" совсем не тот случай. Дудас копал, отбрасывая землю ведрами, но камень все не заканчивался. Он начал документировать процесс в TikTok, а комментаторы советовали обращаться за помощью к крановщикам.

В конце концов подключили кран, и только тогда стало понятно, что это не просто камень, а огромный валун весом более 10,3 т. По оценкам Дудаса, ему может быть от 10 до 15 тысяч лет — примерно со времен завершения последнего ледникового периода.

"Выкапывание этого валуна запустило цепную реакцию, которая в конце концов привела к полному обновлению моего двора. Я хотел сделать двор гордостью улицы, и это удалось — шаг за шагом", — рассказал Брендан журналистам People.

Когда работы завершились, тогда мужчина решил не вывозить глыбу, а сделать ее центром ландшафтного дизайна. Он обложил валун меньшими камнями, добавил мульчу, почву, местные растения, а теперь еще и планирует установить подсветку, чтобы "ночная глыба" радовала глаз всего района.

Его пример вдохновил и соседей: люди стали чаще выходить убирать территорию возле своих домов. Теперь Дудас не планирует выкапывать новые "сюрпризы", но наслаждается тем, что имеет — выкопанный валун стал не только частью ландшафта, но и символом того, как неожиданная находка может изменить не только собственный двор, но и целый квартал.

