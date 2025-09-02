Чоловік хотів прибрати камінь біля дому, а викопав 10-тонну брилу з льодовикового періоду

31-річний учитель з Індіанаполіса Брендан Дудас вирішив на канікулах упоратися з каменем, який заважав косити траву біля його будинку. Але проста ідея перетворилася на справжню пригоду, яка прикувала увагу соцмереж.

Чоловік думав, що він натрапив на невеликий камінь, але виявилося — це була 10-тонна глиба віком до 15 тисяч років, розповів американець у своєму Tiktok.

Ролик чоловіка став вірусним — набрав понад 9 млн переглядів. За словами Брендана, він постійно дивився на цю брилину у дворі й нарешті, знічев’я під час літніх канікул, вирішив викопати її.

Та вже перші кроки дали зрозуміти: його "камінчик" зовсім не той випадок. Дудас копав, відкидаючи землю відрами, але камінь усе не закінчувався. Він почав документувати процес у TikTok, а коментатори радили звертатися по допомогу до кранівників.

Зрештою підключили кран, і лише тоді стало зрозуміло, що це не просто камінь, а величезний валун вагою понад 10,3 т. За оцінками Дудаса, йому може бути від 10 до 15 тисяч років — приблизно з часів завершення останнього льодовикового періоду.

"Викопування цього валуна запустило ланцюгову реакцію, яка зрештою привела до повного оновлення мого подвір’я. Я хотів зробити двір гордістю вулиці, і це вдалося — крок за кроком", — розповів Брендан журналістам People.

Коли роботи завершилися, тоді чоловік вирішив не вивозити глибу, а зробити її центром ландшафтного дизайну. Він обклав валун меншими каменями, додав мульчу, ґрунт, місцеві рослини, а тепер ще й планує встановити підсвітку, аби "нічна брила" милувала око всього району.

Його приклад надихнув і сусідів: люди почали частіше виходити прибирати територію біля своїх будинків. Тепер Дудас не планує викопувати нові "сюрпризи", але насолоджується тим, що має — викопаний валун став не лише частиною ландшафту, а й символом того, як несподівана знахідка може змінити не тільки власне подвір’я, а й цілий квартал.

