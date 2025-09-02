Философский вопрос: мужчина обнаружил "странный" рекламный щит с выбором для клиентов (фото)

Житель Британии прогуливался по улицам родного города, когда заметил вывеску возле кафе и был заинтересован надписью на ней. Пользователи в сети оценили такую идею и выбирали, что из двух вариантов им ближе.

Сам автор фотографии не сообщил никаких деталей, где и когда сделал эту фотографию, которую обнародовал на одном из форумов в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало 8,5 тыс реакций. Автор сообщения прогулялся по городу и увидел соответствующий рекламный баннер одного из заведений.

Рекламный баннер возле заведения Фото: Reddit

"Проклятый знак", — говорится в заметке на рекламе, где заметно две стрелочки. Одна из них ведет прямо в заведение, где есть мороженое, вторая — в сторону улицы с подписью: "Жестокий мир".

Известно, что эта фотография была сделана вблизи одного из заведений Великобритании. Время точной съемки и конкретная локация остаются неизвестными.

Что говорят в сети

В сети пользователи активно поддержали идею на рекламном баннере. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Это вообще не проклятый знак. Это чистая правда, которой мы просто боимся";

"Никогда не было написано более правдивых слов на черной доске";

"Ад? Нет, это же чистая радость. Я выбираю мороженое";

"Я думал, работать на раздаче мороженого — это весело. Но нет, это был ад. Клиенты часто швыряли рожки прямо в лицо сотрудникам. Без причины";

"Знаете что? Я таки выбираю мороженое";

"Прощай, жестокий мир! Привет, мороженое!".

