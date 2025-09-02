Філософське питання: чоловік виявив "дивний" рекламний щит з вибором для клієнтів (фото)

Мешканець Британії прогулювався вулицями рідного міста, коли помітив вивіску поблизу кав'ярні та був зацікавлений написом на ній. Користувачі в мережі оцінили таку ідею та обирали, що з двох варіантів їм ближче.

Related video

Сам автор світлини не повідомив ніяких деталей, де і коли зробив цю світлину, яку оприлюднив на одному з форумів у Reddit.

Повідомлення чоловіка стало вірусним — набрало 8,5 тис реакцій. Автор допису прогулявся містом та побачив відповідний рекламний банер одного з закладів.

Рекламний банер біля закладу Фото: Reddit

"Проклятий знак", — йдеться в дописі на рекламі, де помітно дві стрілочки. Одна з них веде прямо в заклад, де є морозиво, друга — в бік вулиці з підписом: "Жорстокий світ".

Наразі відомо, що ця світлина була зроблена поблизу одного з закладів Великої Британії. Час точної зйомки та конкретна локація залишаються невідомими.

Що кажуть в мережі

В мережі користувачі активно підтримали ідею на рекламному банері. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Це взагалі не проклятий знак. Це чиста правда, якої ми просто боїмося";

"Ніколи не було написано правдивіших слів на чорній дошці";

"Пекло? Ні, це ж чиста радість. Я обираю морозиво";

"Я думав, працювати на роздачі морозива — це весело. Але ні, це було пекло. Клієнти часто жбурляли ріжки просто в обличчя співробітникам. Без причини";

"Знаєте що? Я таки обираю морозиво";

"Прощавай, жорстокий світе! Привіт, морозиво!".

Раніше Фокус розповідав, що станеться з організмом, якщо їсти морозиво щодня. Якщо ви любите солодке, то запас морозива напевно постійно лежить у вашій морозилці.

Згодом стало відомо, як жінка вперше за 43 роки купила морозиво з фургона. Та коли жінка почула, яку ціну їй варто заплатити, то передумала робити це.