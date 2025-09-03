Мама-миллениалка в течение 30 лет прятала в шкафу настоящее сокровище для Barbie (видео)
38-летняя Джен Элмор из Далласа (штат Техас, США) решилась передать дочерям редкую коллекцию, которая лежала более 30 лет "под замком". Когда в сети увидели, что именно входит в раритетные вещи, то были шокированы и поражены.
Оказывается, что многодетная мама передает своим дочерям набор миниатюрной мебели для Барби, которую ее бабушка вышивала вручную десятки лет назад, говорится в ролике женщины в TikTok.
Ролик женщины стал вирусным — набрал за несколько дней 2,4 млн просмотров. Женщина показала на видео полноценную коллекцию ручной работы, в которую входили спальня, гостиная, столовая и даже ванная комната, с крошечными подушками, ковриками, шкафами, диванами, столами и даже раковиной с бусин ним сливом и серьгами вместо кранов.
"Это был первый раз, когда я увидела эту мебель глазами взрослого человека. Я была эмоционально растрогана — вспомнила детство, и поняла, сколько любви моя бабушка вложила в каждый стежок", — говорит Джен журналистам Newsweek.
По словам американки, эта мебель хранилась у родителей Джен в Миннесоте более 30 лет, и недавно ее папа недавно привез ее в Техас, чтобы она могла показать ее своим детям.
Сама Джен с сестрой в детстве имели отдельные наборы и играли, представляя, что их Барби живут в разных домах и ходят друг к другу в гости. Куклы часто теряли волосы или конечности, но мебель оставалась в идеальном состоянии, потому что мама научила их ценить ручной труд.
Женщина рассказывает, что ее покойная бабушка, Патриция Кинни, дарила обеим девушкам по одной комнате для дома Барби на Рождество. Сама Джен говорит, что ее самые любимые детали — декоративные подушки и раковина с миниатюрными элементами.
По словам Джен, ее бабушка, которая ушла из жизни в 2018-м, была "человеком, который жил для других". По воспоминаниям женщины, она обучала внучек рукоделию, шила одеяла, свитера, украшения — и никогда не спрашивала "а что мне с этого будет?".
Мама троих детей рассказала журналистам, что несмотря на небольшой возраст ее дочерей она уже позволяет им играть с мебелью, но только под присмотром. Так она хочет научить своих малышей уважать и ценить ручной труд, как когда-то ее учили бабушка и ее собственная мама.
"Вероятно, некоторые сказали бы, что это надо хранить на витрине. Но бабушка создала это для игры. И в самой игре — тоже есть любовь", — резюмировала американка.
Что говорят в сети
В комментариях популярного видео, пользователи выразили восхищение увиденного коллекцией и любовью, с которой ее создали. Больше всего юзерам понравились такие реплики:
- "Может, я драматизирую, но это музейный уровень. Такое искусство — почти утрачено";
- "Поколение наших дедушек с бабушками всегда прекрасное, они были невероятными людьми";
- "Я бы не смогла отдать это детям, честно";
- "Моя мама шила одежду для Барби, а я тогда злилась, что не покупала из магазина. Теперь я плачу — потому что понимаю, сколько она вкладывала";
- "Да, это драгоценная вещь. Но она создана для игры. И в этой игре — тоже есть любовь. И это стоит беречь".
