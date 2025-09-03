Мама-миллениалка в течение 30 лет прятала в шкафу настоящее сокровище для Barbie (видео)

38-летняя Джен Элмор из Далласа (штат Техас, США) решилась передать дочерям редкую коллекцию, которая лежала более 30 лет "под замком". Когда в сети увидели, что именно входит в раритетные вещи, то были шокированы и поражены.

Оказывается, что многодетная мама передает своим дочерям набор миниатюрной мебели для Барби, которую ее бабушка вышивала вручную десятки лет назад, говорится в ролике женщины в TikTok.

Ролик женщины стал вирусным — набрал за несколько дней 2,4 млн просмотров. Женщина показала на видео полноценную коллекцию ручной работы, в которую входили спальня, гостиная, столовая и даже ванная комната, с крошечными подушками, ковриками, шкафами, диванами, столами и даже раковиной с бусин ним сливом и серьгами вместо кранов.

"Это был первый раз, когда я увидела эту мебель глазами взрослого человека. Я была эмоционально растрогана — вспомнила детство, и поняла, сколько любви моя бабушка вложила в каждый стежок", — говорит Джен журналистам Newsweek.

По словам американки, эта мебель хранилась у родителей Джен в Миннесоте более 30 лет, и недавно ее папа недавно привез ее в Техас, чтобы она могла показать ее своим детям.

Сама Джен с сестрой в детстве имели отдельные наборы и играли, представляя, что их Барби живут в разных домах и ходят друг к другу в гости. Куклы часто теряли волосы или конечности, но мебель оставалась в идеальном состоянии, потому что мама научила их ценить ручной труд.

38-летняя Джен с мужем и тремя детьми Фото: Instagram

Женщина рассказывает, что ее покойная бабушка, Патриция Кинни, дарила обеим девушкам по одной комнате для дома Барби на Рождество. Сама Джен говорит, что ее самые любимые детали — декоративные подушки и раковина с миниатюрными элементами.

По словам Джен, ее бабушка, которая ушла из жизни в 2018-м, была "человеком, который жил для других". По воспоминаниям женщины, она обучала внучек рукоделию, шила одеяла, свитера, украшения — и никогда не спрашивала "а что мне с этого будет?".

Мама троих детей рассказала журналистам, что несмотря на небольшой возраст ее дочерей она уже позволяет им играть с мебелью, но только под присмотром. Так она хочет научить своих малышей уважать и ценить ручной труд, как когда-то ее учили бабушка и ее собственная мама.

"Вероятно, некоторые сказали бы, что это надо хранить на витрине. Но бабушка создала это для игры. И в самой игре — тоже есть любовь", — резюмировала американка.

Что говорят в сети

В комментариях популярного видео, пользователи выразили восхищение увиденного коллекцией и любовью, с которой ее создали. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Может, я драматизирую, но это музейный уровень. Такое искусство — почти утрачено";

"Поколение наших дедушек с бабушками всегда прекрасное, они были невероятными людьми";

"Я бы не смогла отдать это детям, честно";

"Моя мама шила одежду для Барби, а я тогда злилась, что не покупала из магазина. Теперь я плачу — потому что понимаю, сколько она вкладывала";

"Да, это драгоценная вещь. Но она создана для игры. И в этой игре — тоже есть любовь. И это стоит беречь".

