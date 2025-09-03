Мама-міленіалка протягом 30 років ховала в шафі справжній скарб для Barbie (відео)

38-річна Джен Елмор з Далласа (штат Техас, США) наважилася передати донькам рідкісну колекцію, яка лежала понад 30 років "під замком". Коли в мережі побачили, що саме входить до раритетних речей, то були шоковані та вражені.

Виявляється, що багатодітна мама передає своїм донькам набір мініатюрних меблів для Барбі, які її бабуся вишивала вручну десятки років тому, йдеться в ролику жінки в TikTok.

Ролик жінки став вірусним — набрав за кілька днів 2,4 млн переглядів. Жінка показала на відео повноцінну колекцію ручної роботи, до якої входили спальня, вітальня, їдальня і навіть ванна кімната, з крихітними подушками, килимками, шафами, диванами, столами та навіть раковиною з намистин ним зливом і сережками замість кранів.

"Це був перший раз, коли я побачила ці меблі очима дорослої людини. Я була емоційно розчулена — згадала дитинство, і зрозуміла, скільки любові моя бабуся вклала в кожен стібок", — каже Джен журналістам Newsweek.

За словами американки, ці меблі зберігалися у батьків Джен у Міннесоті понад 30 років.Нещодавно її тато нещодавно привіз їх до Техасу, щоб вона могла показати їх своїм дітям.

Сама Джен з сестрою в дитинстві мали окремі набори та грали, уявляючи, що їхні Барбі живуть у різних будинках і ходять одна до одної в гості. Ляльки часто втрачали волосся чи кінцівки, але меблі залишалися в ідеальному стані, бо мама навчила їх цінувати ручну працю.

Жінка розповідає, що її покійна бабуся, Патриція Кінні, дарувала обом дівчатам по одній кімнаті для будинку Барбі на Різдво. Сама Джен говорить, що її найулюбленіші деталі — декоративні подушки та раковина з мініатюрними елементами.

За словами Джен, її бабуся, яка пішла з життя в 2018-му, була "людиною, яка жила для інших". За спогадами жінки, вона навчала онучок рукоділлю, шила ковдри, светри, прикраси — і ніколи не питала "а що мені з цього буде?".

Мама трьох дітей розповіла журналістам, що попри невеликий вік її доньок вона вже дозволяє їм гратися з меблями, але тільки під наглядом. Так вона хоче навчити свою малечу поважати та цінувати ручну працю, як колись її вчили бабуся та її власна мама.

"Певне, дехто сказав би, що це треба зберігати на вітрині. Але бабуся створила це для гри. І в самій грі — теж є любов", — резюмувала американка.

Що кажуть в мережі

В коментарях популярного відео, користувачі висловили захоплення побаченого колекцією та любов'ю, з якою її створили. Найбільше юзерам були довподоби такі репліки:

"Може, я драматизую, але це музейний рівень. Таке мистецтво — майже втрачене";

"Покоління наших дідусів з бабусями завжди прекрасне, вони були неймовірними людьми";

"Я б не змогла віддати це дітям, чесно";

"Моя мама шила одяг для Барбі, а я тоді злилася, що не купувала з магазину. Тепер я плачу — бо розумію, скільки вона вкладала";

"Так, це дорогоцінна річ. Але вона створене для гри. І в цій грі — теж є любов. І це варто берегти".

