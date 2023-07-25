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Стиль життя

Шкільний учитель зібрав колекцію Барбі вартістю $20 000 (фото, відео)

Метью Кейт, колекціонер, ляльки Барбі
Фото: dollsonthebrain | Метью Кейт

Першу ляльку Метью купив ще в 1970-их роках, і відтоді його колекція значно зросла.

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55-річний учитель середньої школи з Лос-Анджелеса Метью Кейт геть розбиває міф про те, що колекціонування ляльок — заняття суто жіноче. Його колекція Барбі налічує близько тисячі ляльок і займає майже сім метрів полиць у будинку, а її вартість — близько $20 тисяч, пише Reuters.

Своїх перших ляльок Метью купив ще в 1970-их роках, витративши на них свої кишенькові гроші. Однак свою покупку він ховав від батьків, оскільки боявся, що вони вважатимуть іграшки "недостатньо чоловічими".

Після виходу фільму про "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі інтерес до колекціонера і його іграшок зріс багаторазово. Лише за кілька днів кількість підписників його сторінки в Instagram "DollsOnTheBrain" зросла до 72,5 тис. На ній Метью демонструє своїх ляльок, монтує короткі ролики з Барбі в головних ролях, показує походи на різні тематичні зустрічі з такими самими фанатами іграшки, і багато іншого.

За словами Метью, багатьох ляльок він купував на барахолках, рідко віддаючи за них більше 20 доларів.

За словами експертів, у секонд-хендах вінтажні ляльки Барбі стали безцінною знахідкою, ціни на ринку предметів колекціонування злетіли до небес, а оцінювачів антикваріату завалили дзвінками нові колекціонери.

"Я одночасно щасливий і сподіваюся, що це змінить ставлення до Барбі для всіх", — каже Кейт.

Найстаріший продавець ляльок Барбі з Флориди Марл Девідсон сказала, що за останні місяці ціни на Барбі зросли приблизно на 25%. Її сайт, MarlBe.com, отримує близько 3000 відвідувань на день, що втричі більше, ніж зазвичай, багато з яких припадають на людей, які збирають колекції.

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"Я ніколи не бачила такого інтересу. Це справді приваблює багато нових дорослих у світ колекціонування Барбі", — зазначає Девідсон.

За її словами, колекційні ляльки зазвичай коштують близько 100 доларів, тоді як прості Барбі зазвичай оцінюються в 10-30 доларів. Так звана Барбі "Святий Грааль", перша модель, випущена 1959 року, продається за тисячі доларів.

Доктор Лорі Вердераме, мистецтвознавиця і телеведуча з 25-річним досвідом роботи оцінювачкою антикваріату, сказала, що власники ляльок Барбі, які зазвичай звертаються до неї по допомогу, є досвідченими колекціонерами, які оцінюють страхову вартість своїх скарбів.

Завдяки однойменному фільму, попит на ляльки Барбі збільшився приблизно на 60%, випередивши інші бренди ляльок, які зазвичай популярніші, за даними Verderame.

Безліч ляльок Метью знайшов у секонд-хендах і магазинах старих речей

"Оцінки Барбі зазвичай не приходять так, як раніше. Я бачила кілька дуже рідкісних і чудових ляльок для оцінки, яких ми, можливо, не побачили б, якби не фільм", — зазначає Вердераме.

Запити оцінок ляльки надходили і від людей, які раніше не цікавилися Барбі. Наприклад, серед них чоловік, який купив Барбі в комісійному магазині. Зараз її ціна перевищує 10 000 доларів. Інша жінка знайшла ляльку, яка багато років провалялася в будинку її матері, а її нинішня ціна — 8500 доларів.

Раніше Фокус писав про жінку, яка зібрала колекцію Барбі з 18500 штук.