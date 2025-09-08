Мужчина заказал бургер в заведении, но был шокирован от начинки внутри (видео)

Житель Северной Ирландии заказал необычный бургер с яйцом из меню заведения во время последнего визита. Однако когда он пришел домой и взглянул на еду, то вместе с женой рассмеялся от удивления.

Ирландец говорит, что ожидал увидеть традиционную булочку с котлетой и яйцом, но получил несколько иное, говорится в заметке мужчины в Reddit.

Сообщение автора вызвало оживленную дискуссию на платформе — набрало сотни реакций и комментариев. Житель Северной Ирландии говорит, что зашел в местный чиппи (заведение быстрой еды с рыбой, картошкой и бургерами — ред.) и заказал бургер с яйцом.

"Если бы вы заказали бургер с яйцом в чиппе, что бы вы ожидали получить?" — написал он в своем посте, прежде чем объяснить, что именно произошло.

Мужчина уточнил, что не жалуется на полученное блюдо, потому что они с партнершей хорошо посмеялись, когда увидели свой заказ дома. Он ожидал, что получит классический бургер с котлетой, а сверху — яйцо, но их ждала неожиданность.

"Когда мы развернули пакет дома, оказалось, что они просто положили жареное яйцо в булочку. Все! Как я уже сказал, мы не жаловались, потому что это получилось забавно", — иронично написал автор поста.

Он считает, что в курьезных ситуациях виноват кто-то один. Если он, то из-за того, что не уточнил заказ или персонал, который не смог убедиться в заказе.

Что говорят в сети

Публикация вызвала горячее обсуждение между пользователями. Многие имели свое мнение, что понимание бургера с яйцом, а больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это же чиппи, там может быть все — от простого бургера с яйцом до омлета во фритюре";

"Для меня это просто жареное яйцо в булочке. Хотя, кажется, я один так думаю!";

"Для бургера с яйцом нужна котлета. Иначе это не бургер!";

"Я ждал бы котлету с яйцом сверху. Если там только яйцо в булочке, это скорее egg roll или egg bap. Само слово бургер предполагает там в составе мясную котлету";

"Я бы никогда такое не заказывал. Но если и заказывать, то надо спросить, что это такое на самом деле. Потому что за всю жизнь не слышал о бургере с яйцом".

