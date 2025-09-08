Чоловік замовив бургер у закладі, але був шокований від начинки всередині (відео)

Житель Північної Ірландії замовив незвичний бургер з яйцем з меню закладу під час останнього візиту. Однак коли він прийшов додому та поглянув на їжу, то разом з дружиною розсміявся від здивування.

Ірландець говорить, що очікував побачити традиційну булочку з котлетою та яйцем, але отримав дещо інше, йдеться в дописі чоловіка в Reddit.

Рецепт класичного бургера з яйцем

Повідомлення автора викликало жваву дискусію на платформі — набрало сотні реакцій та коментарів. Мешканець Північної Ірландії каже, що зайшов у місцевий чіппі (заклад швидкої їжі з рибою, картоплею та бургерами — ред.) та замовив бургер з яйцем.

"Якби ви замовили бургер з яйцем у чіппі, що б ви чекали отримати?" — написав він у своєму пості, перш ніж пояснити, що саме сталося.

Чоловік уточнив, що не скаржиться на отриману страву, бо вони з партнеркою добре посміялися, коли побачили своє замовлення вдома. Він чекав, що отримає класичний бургер із котлетою, а зверху — яйце, та їх чекала несподіванка.

"Коли ми розгорнули пакунок удома, виявилося, що вони просто поклали смажене яйце в булочку. Все! Як я вже сказав, ми не скаржилися, бо це вийшло кумедно", — іронічно написав автор посту.

Він вважає, що в курйозні ситуації винуватий хтось один. Якщо він, то через те, що не уточнив замовлення або персонал, який не зміг переконатися в замовленні.

Що кажуть в мережі

Публікація викликала гаряче обговорення між користувачами. Багато хто мав свою думку, що розуміння бургера з яйцем, а найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це ж чіппі, там може бути все — від простого бургера з яйцем до омлету у фритюрі";

"Для мене це просто смажене яйце в булочці. Хоча, здається, я один так думаю!";

"Для бургера з яйцем потрібна котлета. Інакше це не бургер!";

"Я чекав би котлету з яйцем зверху. Якщо там лише яйце в булочці, це швидше egg roll або egg bap. Саме слово бургер передбачає там у складі м’ясну котлету";

"Я б ніколи таке не замовляв. Але якщо й замовляти, то треба спитати, що це таке насправді. Бо за все життя не чув про бургер з яйцем".

